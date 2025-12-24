En vísperas de Navidad, descubren gran cantidad de armas caseras en la cárcel de Bariloche

Al cabo de una revisión exhaustiva, celda por celda, el Servicio Penitenciario Provincial incautó en el Penal 3 de Bariloche un importante número de facas, elementos punzantes, hojas de sierra, piedras de gran tamaño, púas improvisadas, “cuchillos” adaptados y otras armas caseras con potencial para “alimentar la violencia intramuros”, según se informó al cabo del operativo.

El saldo de la requisa también resultó en el hallazgo de bebidas alcohólicas preparadas por los propios internos con fermentación de frutas y otros elementos prohibidos como teléfonos celulares.

La intervención se realizó ayer, ante la previsión de que las fiestas de fin de año suelen constituir un factor extra de tensión dentro de las cárceles, y aumenta la posibilidad de peleas o intentos de fuga.

Según fue comunicado, la orden de la requisa general partió del ministerio de Seguridad y Justicia, en el marco de “una política preventiva sostenida”, y comprendió todas las unidades de detención de la provincia. Pero el reporte sólo detalla el resultado en Bariloche.

El procedimiento “abarcó todos los pabellones, celdas especiales y sectores comunes” del Penal 3. Además del Servicio Penitenciario, participaron “grupos especiales,”, celaduría y personal de sanidad. Despejar todos los recintos de la cárcel de elementos peligrosos, se detalló, “es una garantía para la integridad física de los internos y del personal”.

Entre lo hallado “se contabilizaron armas blancas de fabricación casera, cuchillos adaptados, hierros punzantes, hojas de sierra, utensilios transformados en elementos cortantes, piedras de gran tamaño y bebidas alcohólicas”, indica el parte.

Hubo resistencia y algunos internos requirieron atención médica

Para poder actuar los agentes penitenciarios “avanzaron sector por sector”, los presos fueron retirados de sus celdas y sometidos a “revisiones completas”, lo mismo que los sitios de alojamiento y cada una de sus pertenencias.

El informe oficial apunta además que el operativo “no se limitó al secuestro de objetos”. Agrega que los uniformados debieron intervenir “ante episodios de resistencia y reacciones violentas por parte de algunos internos”, que fueron neutralizados con “técnicas de reducción reglamentarias”. También fueron requeridas tareas del personal de “sanidad”.

La comunicación no brinda detalles sobre el saldo final de los incidentes y solo sostiene que algunos internos recibieron “la atención médica correspondiente” y luego fueron “reintegrados a los sectores de alojamiento”.

Este medio tomó contacto con la Pastoral Carcelaria y la APDH, para no tenían otros datos sobre lo ocurrido.