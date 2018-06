Weretilneck: “No hay crisis en Juntos”

El gobernador Alberto Weretilneck le puso esta tarde paños fríos a la ansiedad del vicegobernador, Pedro Pesatti, para definir las candidaturas para 2019.

Cuando se le preguntó a Weretilneck ¿si Juntos está en crisis por la falta de definición del candidato a gobernador?, respondió. “No (risas). No tengo ningún enojo con el vicegobernador, no tenemos ningún inconveniente. Somos amigos, hemos pasado momentos muy difíciles en nuestra gestión de gobierno. Por lo tanto no hay ninguna crisis. No hay ninguna dificultad”, aseguró hoy martes.

“Puede haber punto de vista distinto, pero el punto de vista distinto en Juntos no significa crisis, el punto de vista distinto en Juntos significa crecimiento. Al menos que estamos pensando que es lo mejor para Juntos y lo mejor para la provincia”, aseguró, mientras participaba de la inauguración de la estación de servicio Axion, en Dina Huapi.

“El vicegobernador está haciendo lo que resolvimos en Juntos, que era que aquellos dirigentes que tengan intenciones de ser candidato lo puedan decir, lo puedan hacer y puedan recorrer la provincia”, recordó Weretilneck. “Así que desde ese punto de vista no hay nada que tengamos que reprocharle al vicegobernador”, señaló.

“Como gobernador no siento ni que Juntos ni que la provincia esté en un estado de anarquía o de debilidad”, advirtió Weretilneck. “Me parece que estamos sin ningún tipo, más allá de las cuestiones de todos los días, de problemas con la gobernabilidad. Estamos gobernando como corresponde, con una situación financiera muy normalizada, con un panorama gremial, a pesar del año, bastante normal, con las economías regionales funcionando”, indicó.

“No siento ni anarquía ni vacío de poder, la verdad que siento que estamos como en las épocas en las cuales podíamos tomar las decisiones sin ningún inconveniente”, aseguró.

Cuando se le planteó si no era una desventaja tener a Martin Soria posicionado desde hace tiempo como candidato a gobernador, Weretilneck le bajó el precio al intendente de Roca. “Nosotros lo vemos a Soria amesetado hace mucho tiempo, más de dos años que no ha crecido y, por lo tanto, creo que ha llegado a su techo del 30 por ciento como lo venimos viendo hace dos años atrás”, afirmó para que se escuche en el Alto Valle.