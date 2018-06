Sin definición del candidato existe “riesgo de anarquía”

El vicegobernador Pedro Pesatti empuñó su candidatura a la gobernación para el año próximo, aceptando la posibilidad de confrontar internamente en su defensa y planteando que la elección del candidato no puede demorarse. “La indefinición –agregó– construye debilidad” y sólo esa resolución “ordenará el proceso” mientras que la postergación determina “desgaste” en Juntos y existirá “riesgo de anarquía interna”.

Esa fuerte observación del oficialismo fue planteada por Pesatti en una entrevista con “Río Negro”, insistiendo que el gobernador Alberto Weretilneck “no tiene candidato” y, por eso, alentó el lanzamiento de quienes quisieran serlo. Entendió que ahora “sería extemporáneo” si el mandatario propone una postulación y así admitió la posibilidad de una confrontación electoral. “Aspiro no llegar a esa instancia, pero no la descarto”, afirmó.

Además, llamó a “recuperar la deliberación”, es decir, “conversar y hablar aquellos asuntos que compromete al conjunto de Juntos. Debe ser una actitud de los dirigentes”, “tener opinión. Nunca estar callados y esperar que otros hablen por ellos”.

En referencia a su postulación, Pesatti se posiciona en el cumplimiento “de lo acordado en Juntos, según lo dicho por el gobernador Weretilneck en privado (en reunión con legisladores) y en público. Expresó que no lo tiene, ni va a tener candidato, quienes tengan voluntad de serlo que lo digan y actúen, y que el proceso terminará con la resolución de encarnar esa candidatura. Yo enseguida expresé mi voluntad.

Pregunta- ¿Y los plazos de la definición?

Respuesta- No es proceso mecánico. Pero, estamos en tiempo de definición. Se debería entrar en el segundo semestre con la definición porque si no empieza el desgaste, no de una persona, sino de Juntos, y se está en riesgo de ingresar en una anarquía interna. La indefinición construye debilidad y cuando se ingresa ya es difícil sacársela. El proceso no se ordenará con estrategia o la lista sábana, sino que será la candidatura que establecerá el orden. Las expectativas están centradas allí. El desgaste no es para una persona, a pesar de que en el proceso me pongan como antihéroe.

P- ¿Cómo es eso?

R- Todo proceso político tiene algún héroe y antihéroe.

P- ¿Y quién sería el héroe en este caso?

R- El candidato que no se ha encontrado aún...

P- ¿Qué según las especulaciones, es el candidato del gobernador?

R- El gobernador no tiene candidato. Lo ha dicho y creo en su palabra.

P- La dirigencia insiste en la definición por consenso. ¿Usted podrá plantear una disputa y confrontar electoralmente por su candidatura?

R- Puede ser. Aspiro a no llegar a esa instancia. No lo he analizado profundamente, pero tampoco descartó esa posibilidad.

P- En cambio, en el gobierno hablan de su lealtad y desestima que usted confronte con Weretilneck si le propone un candidato propio...

R- Seguramente, eso hubiera ocurrido dos o tres meses atrás. Pero, el gobernador propuso que se presentaran quienes tengan voluntad. Fueron sus criterios como conductor. En aquel momento, seguramente –como lo hice muchas veces– hubiese aceptado.

P- ¿Hoy, ese pedido sería extemporáneo?

R- Sí, lo sería. Por lo menos, con los elementos que tengo.

P- ¿Entiende la suya como candidatura natural de Juntos frente a la imposibilidad de presentación de Weretilneck?

R- No. Si tengo la plena voluntad de asumir la candidatura y el cargo, con la entrega de alma y de corazón, como dijo el gobernador. Obviamente, para tener éxito se requiere también la voluntad de Juntos, que si observo en la base y militantes. Hay otras actitudes –en especial, dirigentes– que esperan y la política no es para los que esperan que los hechos sucedan. Hay que tener decisiones y opiniones para no quedar centralizado en cuatro, tres o una sola persona.

P- Existe cierto análisis –especialmente en el bloque– de la falta de debate. ¿Comparte?

R- La palabra sería recuperar deliberación, que es diálogo, disenso, debate, discrepancia... Deliberar es lo más importante, es decir, conversar y hablar aquellos asuntos que compromete al conjunto de Juntos. Y no un estado deliberativo, es una actitud de los dirigentes, que deben tener opinión. Nunca estar callados y esperar que otros hablen por ellos. Lo opuesto es el silencio y si se ingresa en esa etapa existe mucha debilidad.