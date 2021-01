Reino Unido cierra fronteras con Latinoamérica

El gobierno británico prohibió este jueves las llegadas desde todos los países de Sudamérica más Panamá, y también Portugal "dados sus estrechos lazos de viaje con Brasil", debido a la nueva cepa del coronavirus hallada en la Amazonía brasileña.



Las llegadas desde Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela estarán prohibidas a partir del viernes a raíz de la evidencia de una nueva variante en Brasil, anunció el ministro de Transportes, Grant Shapps, en Twitter.



"También se suspenderán los viajes desde Portugal al Reino Unido dados sus estrechos lazos de viaje con Brasil", afirmó, aunque estarán exentos "los camioneros que viajen desde Portugal (únicamente), para permitir el transporte de bienes esenciales".



El gobierno de Boris Johnson estaba bajo presión para restringir los viajes procedentes desde el sur del continente americano tras el descubrimiento de una nueva variante del virus en Brasil.

