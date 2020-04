Río Negro suma 16 casos positivos de coronavirus; 14 son de Bariloche

El reporte vespertino del Ministerio de Salud de Río Negro arrojó las cifras actualizadas de la jornada. Según el detalle, 14 de los nuevos confirmados corresponden a Bariloche, seguido por uno de Dina Huapi y uno de Allen.

Total de confirmados hasta hoy: 65 casos

- 4 de Cipolletti,

- 1 de El Bolsón,

- 8 de Choele Choel,

- 38 de Bariloche,

- 3 de Dina Huapi,

- 2 de Catriel,

- 1 de Villa Regina,

- 2 de Río Colorado,

- 1 de Conesa,

- 3 de Allen,

- 2 de Luis Beltran,

Total casos sospechosos

En la lectura del informe diario, la funcionaria Mercedes Iberó valoró que se descartaron otros 30 casos sospechosos, enumerándolos de la siguiente manera, ciudad por ciudad:

- 1 de Belisle,

- 3 de Viedma,

- 3 de Roca,

- 2 de Dina Huapi,

- 16 de Bariloche,

- 2 de Allen,

- 1 de San Antonio Oeste,

- 2 de Choele Choel.

Resta conocer los resultados de una persona en Cipolleti y dos en Choele Choel.

¿Sirve hacer el test a quienes no presentan síntomas?

"No sirve hisopar a una persona que no tenga síntomas, porque puede ser que me de negativo y eso no significa que no este contagiada", aclaró la responsable de Políticas Públicas de Salud. En un caso como ese deberían seguir por los siguientes 14 días. Como parámetro general, Iberó explicó que "la persona que fue contacto estrecho debe estar aislada y sino presenta sintomas no es necesario que se hisope".

Barbijo obligatorio

Sobre la decisión de implementar el uso obligatorio del barbijo o tapaboca casero, Iberó consideró que "es una excelente decisión, lo único que les pido es que no piensen que el barbijo los libera de cumplir con las demás medidas sanitarias" que exige el aislamiento, recalcó, insistiendo en lavarse las manos, mantener los dos metros de distancia o la permanencia en el hogar. "Es solo un elemento mas de prevención", insistió.