Cuarentena: intendentes de Río Negro pidieron mantener las restricciones

El encuentro vía teleconferencia que encabezó esta tarde la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, frente a los intendentes de toda la provincia arrojó un respaldo "unánime" a seguir con las restricciones de circulación que impone la cuarentena.

Sólo en algunos casos, no especificaron qué localidades, pidieron evaluar la posibilidad de flexibilizar la circulación de personas vinculadas con actividades de salud (odontólogos, médicos, kinesiólogos, etc.), la construcción privada y actividades anexas (gasistas, plomeros, etc.), así como alguna actividad menor.

Por fuera de esa solicitud, se indicó que "todos coincidieron en la necesidad de no habilitar las actividades físicas al aire libre porque ello significaría la posibilidad de un foco de contagio, y se sumaron a la obligatoriedad a partir del lunes del uso de tapabocas".

Ante la convocatoria de la mandataria, respondió la casi totalidad de los jefes comunales. "Los que no pudieron participar por cuestiones técnicas o de conectividad, expresaron luego su adhesión, lo cual quedó expresado en un acta", aclararon desde el área de prensa del gobierno.

Según se dio a conocer, los y las intendentes valoraron la labor realizada por el personal de salud y de seguridad en el control de la pandemia y la decisión de Carreras de coparticipar la ayuda económica enviada por la Nación.

"Salvo el caso de Sierra Grande y General Roca (que lo harán desde la semana próxima), todos los municipios adhieren desde mañana al cierre de comercios los domingos", concluyó el parte desde Viedma.