Río Negro: Rivero anunció un partido provincial

En Viedma, el intendente peronista de Campo Grande, Ariel Rivero adelantó que está conformando una agrupación política para participar del proceso electoral del 2023, ubicándola afuera del partido justicialista y del Frente de Todos.

El ex legislador y ex presidente de la Legislatura resaltó su vínculo personal y político con Miguel Pichetto, pero evitó cualquier lineamiento nacional con el ex senador al insistir que el partido en formación se focalizará en el ámbito provincial.

Ubicó a la fuerza, que denominó Primero Río Negro, por fuera del justicialismo rionegrino y que se “integrará a quienes no nos sentimos representados por la actual conducción”. No identificó a otros dirigentes en la iniciativa pero afirmó que se conocerán próximamente, especulando incluso con la participación de algún legislador.

Ratificó su pertenencia al peronismo mientras manifestó que el PJ rionegrino “está cooptado por el kirchnerismo. No coincidimos en nada de lo que se está haciendo en Río Negro. Yo no soy kirchnerista”.

Entre sus lineamientos, Rivero insistió en políticas en favor del “progreso y al desarrollo”, que alienten “inversiones”, mientras cuestionó al gobierno nacional porque está focalizado en el otorgamiento de planes sociales.

Rivero estimó que el partido estará formalizado en siete u ocho meses, y habló de la participación en el proceso del 2023.

“Nunca hubo una mirada del centro en el peronismo y vale la pena intentarlo. Vamos a armar la herramienta electoral, vamos a recorrer la provincia y ver qué necesita Río Negro”, resaltó.