River de pretemporada: habla Ignacio Scocco

La montaña de fondo en el última día en San Martín. Foto: Patricio Rodríguez.

Es distinto. Desde su postura, técnica y jerarquía, marca diferencias respecto a la mayoría de sus colegas. A veces pareciera que juega en pantuflas mientras otros tienen que hacer un esfuerzo enorme para controlar el balón.

Vestimenta similar a esa metáfora: en ojotas y con medias. Así se acercó caminando antes de la siesta Ignacio Martín Scocco para charlar con la prensa, en la última jornada de River en San Martín de los Andes.

‘‘Poder hacer una pretemporada completa me permite estar a la par de mis compañeros y competir por un puesto en igualdad de condiciones con los otros delanteros’’, afirmó Nacho en los micrófonos de Río Negro.

El jugador dialogó con ''Río Negro'' en el hotel Loi Suites. Foto: Patricio Rodríguez.

Scocco ha mostrado gran nivel desde que llegó al club a mediados de 2017. Pero su condición física le jugó una mala pasada y un desgarro le llevó mucho más tiempo de lo normal para recuperarse, entre el final de 2018 y el primer semestre del año pasado. En este sentido, la lesión no fue de las habituales. ‘‘Lo más difícil es no saber el tiempo de recuperación, entonces uno se pone impaciente. Da mucha impotencia depender de factores externos. No sabés si vas a volver en una semana, en 30 días o en varios meses. Son cosas de esta profesión, sabemos que estamos expuestos a esto y hay que asimilarlo de la mejor manera’’, comentó el delantero de 34 años.

En San Martín se lo vio fino, tanto desde lo físico como en las pocas prácticas de fútbol. ‘‘La competencia dentro del plantel es muy sana, nadie tiene el puesto asegurado porque sabe que el que está atrás quiere ganarse un lugar y que el cuerpo técnico reconoce esos esfuerzos’’.

Al futbolista se lo vio bien en los entrenamientos. Foto: Patricio Rodríguez

Scocco cambió la alimentación a una dieta más rígida para optimizar su condición física y en ese camino tuvo que modificar hábitos como reemplazar la harina de trigo, los lácteos y la glucosa. Al mismo tiempo, bajó la dosis de carne y modificó otras conductas alimenticias.

‘‘Se me complicó al comienzo para encontrar los negocios donde conseguir las cosas pero después me acostumbré. El día libre tengo un permiso para darme algún gusto y no sufrirlo tanto. Siempre fui de cuidarme, pero entendí la diferencia entre comer sano y comer bien’’, explicó sobre su nutrición. El jugador nota la diferencia en la recuperación: ‘‘la pretemporada es corta y tenemos poco tiempo entre un entrenamiento y otro. Me siento ágil y rápido, eso es importante por como jugamos y por mi posición’’.

San Martín de los Andes despidió a River luego de una semana en la que hubo un vínculo muy fuerte entre hinchas y protagonistas. ‘‘Me siento un privilegiado de poder estar en este momento de River. Para mi y para muchos es la etapa más gloriosa de la historia del club. Vivir esta clase de recibimientos, el afecto diario que nos hicieron sentir, pese a la lluvia y al viento, nos lleva a nosotros a reconocer eso con una foto, o un abrazo para que ellos se lleven algo a su casa’’, dijo el nacido en Hugues, Santa Fe.

El Millo tiene la chance de pelear un torneo local después de mucho tiempo y ganar la Superliga es el gran objetivo. ‘‘Va a ser peleado hasta el final, porque puede pasar cualquier cosa. Un equipo de abajo le puede ganar a los de arriba tranquilamente. Dependemos de nosotros y estamos ahí arriba. Eso es algo que no venía pasando. Son ocho finales y las queremos aprovechar’’, declaró .

A Nacho le quedan 6 meses de contrato. Todavía no resolvió la continuidad en la institución y se va a tomar un tiempo para decidir. ‘‘Entran en juego muchas cosas a esta altura de mi carrera. No me quiero apurar’’, sostuvo.

No dejó tema por tocar y respondió todas las preguntas. Su tranquilidad en las respuestas demuestra que habla como juega.

River ya viajó a Uruguay, donde este sábado a las 20:30 enfrentará a Nacional en el único amistoso de 2020 antes de la actividad oficial.