RN Radio: Campaña política sin debate de fondo pero marketinero

Como cada miércoles, Mario Ñehuen visitó a En eso estamos de (RN RADIO 89.3) con su columna de virales y habló sobre los spots de campaña que apunta al golpe de efecto y no proponen debates de proyectos. "Lo que vemos con las diferentes campañas es que no hay un debate de fondo, sino que buscan un anzuelo para la juventud, atraer votos. No se debaten los problemas estructurales". Escuchá la columna completa:

