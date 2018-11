Abuso en escuela de Stefenelli: docente ya tiene prohibición de acercamiento

El caso de abuso sexual por parte de un docente que conmovió a Stefenelli avanza en la justicia, luego de que un grupo de madres y padres denunciaran lo que sus hijas -de entre 8 y 12 años- habían contado luego de un taller de Educación Sexual Integral (ESI).

Son nueve niñas en total las que dijeron, en agosto, que sufrieron tocamientos por parte de este docente de 45 años, quien ya fue separado de su cargo y se encuentra en pleno proceso sumarial por parte del Ministerio de Educación de la Provincia.

En el ámbito de la justicia, hubo una audiencia el martes pasado, citada por la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Belén Calarco; en la que se interpusieron medidas cautelares al acusado previo a la formulación de cargos que dejaría firme la imputación.

Ahora el acusado tiene una prohibición de acercamiento y hostigamiento de 100 metros de distancia, tanto a las menores víctimas, de sus progenitores denunciantes y del establecimiento educativo (Escuela 38 de Stefenelli).

Más información: Hablaron mamás que denunciaron abusos en Stefenelli: “Nos quitaron la paz”

Además, deberá presentarse una vez por semana ante la Comisaría 31. Ambas medidas se extenderán durante 6 meses y bajo apercibimiento de decretar la orden de detención si se incumplen.

La fiscal Calarco solicitó estas medidas y las justificó, acompañada por su par adjunta Ana Hernando y la defensora de menores Estela Aroca; luego de que se tomaran las nueve denuncias la semana pasada y se registraran las cámaras gessel a casi la totalidad de las víctimas, proceso que aún se está llevando adelante.

El defensor oficial del imputado, Gustavo Viecens, estuvo presente en la audiencia y no se opuso a ninguna de las medidas preventivas. El juez Quelin por su parte, hizo lugar al pedido.

Ahora, resta que se concreten las pericias, y posterior a eso se llevará adelante la audiencia de formulación de cargos.

Te puede interesar: Silva: el acusado de abuso en Stefenelli sería sancionado recién en noviembre

Cabe recordar que mientras tanto el acusado se encuentra fuera de las aulas, ya que había sido separado preventivamente de su cargo mientras avanza la investigación judicial y el sumario administrativo que se abrió en Educación.

La ministra Mónica Silva, explicó que el hombre aún no está sancionado porque el sumario todavía no se cerró. Pero las madres activaron críticas contra la cartera educativa, opinaron que este organismo no tomó un compromiso real con la situación.

“No sólo no nos acompañan sino que nos dan la espalda, necesitamos que la escuela nos abrace, comprenda el dolor y que active todos los positivos que sean necesarios. Cuando comenzamos a denunciar inmediatamente comenzamos a pedir ayuda a tanto a Educación como a Salud pero nadie nos respondió”, comentaron.