Weretilneck reunió a su Gabinete, el primer encuentro poselectoral, y el análisis salarial

En la Residencia, el gobernador Weretilneck realizó ayer un encuentro de gabinete, que el primero después de las elecciones. Foto: Gentileza.

Ayer, el gobernador Alberto Weretilneck formalizó el llamado a sesión extraordinaria de la Legislatura para el próximo 18 de diciembre, centrada en el presupuesto y el paquete fiscal del 2026.

Presidió, posteriormente, un encuentro en la Residencia con su Gabinete, que fue el primero después del revés electoral de octubre. Lo abrió con una evaluación del momento, concentrándose en la etapa política que se proyecta con vista al proceso del 2027 y, por eso, insistió ante sus funcionarios que deben profundizar su actividad en el terreno. Fue un reclamo recurrente.

Esa apertura permitió otras intervenciones y, luego, la reunión -que se extendió por casi cuatro horas- derivó en temas puntuales. Por caso, el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, habló de las finanzas para remarcar la sostenida caída de los ingresos y lo contrastó con un alza anual de un 22% en la partida salarial. Silencio en referencia a cualquier incremento de haberes públicos para diciembre.

El orden del día fijado por el Ejecutivo para la sesión legislativa prevé 13 proyectos, tres son propios y los restantes 10 se concentran en iniciativas del ARI.

Además, Sánchez repasó el presupuesto y anticipó correcciones de la planilla de cargos políticos; previamente, la ministra de Educación, Patricia Campos, había aclarado que en su cartera se cargaron “secretarios técnicos” como funcionarios. La alerta inicial partió del gobernador frente al número registrado en el presupuesto.

El Gabinete estuvo casi a pleno. Solo no concurrió el ministro Fabian Gatti (lo reemplazo Agustín Rios) mientras sí participaron el presidente del bloque, Facundo López, y los secretarios Julia Mosqueira (Legal) y Gustavo Glave (Medios).

La ausencia de Pedro Pesatti ya no sorprendió a nadie. La crisis de julio por la definición de las candidaturas modificó la relación del mandatario con su vice.

López actuó como vocero. Contó que en la reunión se hizo “un repaso exhaustivo, área por área, evaluando los avances del último tramo de gestión y la continuidad de las políticas que sigan garantizando obras, desarrollo, empleo y más inversiones en la provincia”. Existió un “detalle de lo que hicimos, lo que pensamos hacer y lo que debemos corregir”.

El llamado a sesión se formalizó con el N° 1059, fijando la reunión para las 8, con un temario de 13 proyectos. Tres son del Ejecutivo -el presupuesto, y dos de las pautas fiscales para el 2026- y, entre los restantes, mayormente pertenecen a la bancada del ARI. Esa nómina incluye la iniciativa que exigirá un reintegro al Estado de los gastos ocasionados a los conductores de vehículos que hayan ocasionado un siniestro vial en ocasión de consumo de alcohol, estupefacientes y/o conductas irregulares graves y, además, el que “crea el Observatorio Provincial de Arbolado Público en la Provincia de Río Negro”.