Del parto al parto respetado: la historia de una mamá de Roca

Falso refrán

Estefania se lamenta todavía cómo vivió el nacimiento de Brian. “Los médicos eran más fríos, me trataron mal. Era mi primer bebé, estaba nerviosa. A mi pareja no la dejaban participar. El preparto se hacía en una sala común, después me pasaron a otra sala y me rodearon como cuatro residentes, yo mientras me retorcía del dolor en la camilla”.

“Me acuerdo que cuando me pusieron el suero para que dilatara pregunté porque y la enfermera me respondió mal, me dijo que le pregunte a mi doctora. Después en la sala de parto me ataron las piernas, me decían la clásica ‘si te gustó bancatela’. Una vez que nació se lo llevaron y cuando lo trajeron se lo dieron a mi mamá, que presenció el parto”, añadió.