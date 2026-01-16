Repechaje de MasterChef Celebrity: quién es el tercer eliminado

La pantalla de Telefe sigue con una de las etapas más esperadas de MasterChef Celebrity: el certamen entró en una fase de «repechaje» que promete sacudir la cocina, que ya tiene a dos eliminados y que tuvo este jueves para otra noche de tensión, con su tercera eliminación.

El repechaje no perdona: nueva eliminada en MasterChef Celebrity

Se trata de una oportunidad de oro para que los exparticipantes busquen su revancha y para que nuevas figuras debuten en la competencia culinaria más exigente del país.

De esta manera, las hornallas del reality culinario que conduce Wanda Nara tuvieron otra noche clave, rumbo a lo que será la “gala del regreso”.

Quienes se quedaron sin chances y se retiraron este miércoles del repechaje fueron Luis Ventura y Esteban Mirol. Y este jueves se sumó Evelyn Botto, en una definición tremenda con Emilia Attias.__IP__

Quienes siguen en carrera en el repechaje son: