Iba caminando y se enteró que era el ganador de los 18 millones del Telekino

A una semana de finalizar el tiempo para el cobro del pozo millonario del Telekino que salió en Roca, el ganador apareció gracias a la insistencia de la agenciera que le vendió el cartón. Como nadie reclamaba el premio, Cristina Beltrán comenzó a decirle a todos sus clientes que controlen el boleto hasta que encontró al afortunado que se ganó 18 millones de pesos, una casa, tres vehículos y un viaje.

“Ya habían pasado dos semanas desde que salió el premio y el temor de que nadie venga a reclamarlo crecía. Pero como yo ya conozco a todos los clientes, comencé a preguntarle a cada uno que venía si había controlado sus cartones, pero pasaban los días y no salía”, relató Beltrán, propietaria de la Sub Agencia 27 ubicada en calle La Plata.

“Haciendo memoria recordé a un cliente que no había pasado durante las últimas dos semanas y comencé a pensar que era él. Y por esas cosas de la vida justo ayer vi al cliente cruzar por la calle frente al negocio y lo llamé. Le pregunté si había controlado su cartón, y me respondió que no, que no se había podido acercar a la agencia porque tenía su camioneta rota, así que lo invité a pasar al negocio y cuando controlamos salió que él era el afortunado”, comentó muy emocionada.

Pedro (nombre ficticios, porque hasta el momento se desconoce su identidad) p

odrá resolver los problemas de su camioneta o incluso darle un descanso, ya que el pozo ganado incluye un vehiculo Okm, ademas de una suma millonaria que sin duda le cambiará la vida

“El no estaba ni enterado de que el premio mayor había salido acá en la ciudad. Mientras yo revisaba su cartón él me comentó que venía de pagar sus cuentas y que estaba muy amargado porque no le alcanzaba la plata y cuando termino de cargar los datos salió que el cartón era el ganador del premio millonario”, agregó.