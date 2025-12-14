Cómo hacer nube de frutillas: el postre fresco y cremoso que se prepara en pocos pasos
Ligero, sin horno y con ingredientes fáciles de conseguir, este postre es ideal para compartir en familia y disfrutar bien frío en cualquier época del año.
Lista de Ingredientes
frutillas: 2 tazas
leche condensada: 1 lata
queso crema: 1 ½ taza
leche evaporada: ½ lata
gelatina sin sabor: 3 cucharadas
agua: ¼ de taza de agua
Los postres con frutas siempre son una buena opción cuando se busca algo dulce pero equilibrado. En esta receta, la frutilla es la gran protagonista y se combina con queso y leches para lograr una textura aireada, suave y muy cremosa: una verdadera «nube» de sabor, una receta de «Recetas Nestlé».
La preparación no requiere cocción ni técnicas complejas, lo que la convierte en una alternativa práctica para quienes quieren lucirse sin pasar horas en la cocina.
Paso a paso
- Licuar a velocidad media las frutillas junto con el queso crema, la leche condensada y la leche evaporada hasta lograr una mezcla homogénea.
- Sin dejar de licuar, incorporar de a poco la gelatina sin sabor previamente disuelta.
- Volcar la preparación en un molde ligeramente húmedo y llevar a la heladera hasta que tome consistencia.
- Servir bien frío.
Una opción para todos
Este postre no contiene frutos secos, maní ni huevos, por lo que resulta una alternativa apta para varias restricciones alimentarias.
Fresco, simple y con un sabor que conquista a grandes y chicos, la nube de fresas es ideal para una comida familiar, una reunión con amigos o como cierre liviano de un almuerzo.
