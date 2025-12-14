Cómo hacer nube de frutillas: el postre fresco y cremoso que se prepara en pocos pasos

Lista de Ingredientes frutillas: 2 tazas leche condensada: 1 lata queso crema: 1 ½ taza leche evaporada: ½ lata gelatina sin sabor: 3 cucharadas agua: ¼ de taza de agua

Los postres con frutas siempre son una buena opción cuando se busca algo dulce pero equilibrado. En esta receta, la frutilla es la gran protagonista y se combina con queso y leches para lograr una textura aireada, suave y muy cremosa: una verdadera «nube» de sabor, una receta de «Recetas Nestlé».

La preparación no requiere cocción ni técnicas complejas, lo que la convierte en una alternativa práctica para quienes quieren lucirse sin pasar horas en la cocina.

Paso a paso

Licuar a velocidad media las frutillas junto con el queso crema, la leche condensada y la leche evaporada hasta lograr una mezcla homogénea.

Sin dejar de licuar, incorporar de a poco la gelatina sin sabor previamente disuelta.

Volcar la preparación en un molde ligeramente húmedo y llevar a la heladera hasta que tome consistencia.

Servir bien frío.

Una opción para todos

Este postre no contiene frutos secos, maní ni huevos, por lo que resulta una alternativa apta para varias restricciones alimentarias.

Fresco, simple y con un sabor que conquista a grandes y chicos, la nube de fresas es ideal para una comida familiar, una reunión con amigos o como cierre liviano de un almuerzo.