20 min cronometro
Tendencias

Cómo hacer nube de frutillas: el postre fresco y cremoso que se prepara en pocos pasos

Ligero, sin horno y con ingredientes fáciles de conseguir, este postre es ideal para compartir en familia y disfrutar bien frío en cualquier época del año.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

frutillas: 2 tazas

leche condensada: 1 lata

queso crema: 1 ½ taza

leche evaporada: ½ lata

gelatina sin sabor: 3 cucharadas

agua: ¼ de taza de agua

Los postres con frutas siempre son una buena opción cuando se busca algo dulce pero equilibrado. En esta receta, la frutilla es la gran protagonista y se combina con queso y leches para lograr una textura aireada, suave y muy cremosa: una verdadera «nube» de sabor, una receta de «Recetas Nestlé».

La preparación no requiere cocción ni técnicas complejas, lo que la convierte en una alternativa práctica para quienes quieren lucirse sin pasar horas en la cocina.

Paso a paso

  • Licuar a velocidad media las frutillas junto con el queso crema, la leche condensada y la leche evaporada hasta lograr una mezcla homogénea.
  • Sin dejar de licuar, incorporar de a poco la gelatina sin sabor previamente disuelta.
  • Volcar la preparación en un molde ligeramente húmedo y llevar a la heladera hasta que tome consistencia.
  • Servir bien frío.

Una opción para todos

Este postre no contiene frutos secos, maní ni huevos, por lo que resulta una alternativa apta para varias restricciones alimentarias.

Fresco, simple y con un sabor que conquista a grandes y chicos, la nube de fresas es ideal para una comida familiar, una reunión con amigos o como cierre liviano de un almuerzo.


Temas

frutillas

Gastronomía

Postres

Comentarios

