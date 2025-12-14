Una joven de Neuquén necesita un trasplante hepático urgente

Daniela Merino, de 23 años y oriunda de Andacollo, atraviesa un delicado estado de salud a raíz de una hepatitis autoinmune que padece desde 2023. En los últimos días, la joven sufrió una descompensación que derivó en su internación en el Hospital Castro Rendón de Neuquén capital, donde permanece bajo estricta observación médica.

Daniela Merino necesita un trasplante hepático urgente

El avance de la enfermedad obligó a Daniela a trasladarse desde Andacollo a Chos Malal para poder acceder a controles y tratamientos especializados, una situación que generó un fuerte impacto tanto emocional como económico en su familia, que debió reorganizar por completo su vida cotidiana para acompañarla. A pesar de los esfuerzos realizados, el contexto se volvió cada vez más complejo debido a los altos costos de la atención médica, la medicación y los traslados.

Además del cuadro hepático, Daniela es celíaca, por lo que necesita una alimentación estricta libre de gluten, lo que incrementa considerablemente sus gastos diarios. A través de sus redes sociales, la joven expresó su preocupación por la falta de recursos para afrontar la compra de alimentos, medicamentos y otros gastos básicos. También relató que las altas temperaturas de los últimos días agravaron su estado de salud, obligando a prolongar su internación.

En medio de este difícil momento, Daniela compartió un mensaje cargado de reflexión, fe y esperanza, en el que destacó la importancia de confiar y mantenerse fuerte. Reconoció que atraviesa días buenos y otros más complejos, pero aseguró que conserva la fortaleza necesaria para enfrentar el proceso mientras aguarda el trasplante. Sus palabras generaron una amplia respuesta de apoyo y acompañamiento en redes sociales.

«Yo no tengo dinero para comprar comida, medicación, y el calor me hizo súper mal. Estoy desde las seis de la mañana en observación, no sé bien qué hacer, me cambié de departamento y quedé en cero» compartió Daniela en sus redes sociales.

Ante esta situación, familiares, amigos y vecinos impulsaron una cadena de oración y una campaña solidaria para ayudarla a transitar este momento crítico. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante aportes económicos destinados a cubrir gastos de alimentación y medicación, mientras Daniela continúa en lista de espera para un trasplante hepático.

Cómo colaborar