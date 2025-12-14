Navidad en San Martín de los Andes: precios, actividades y un plan para vivir el verano 2026 en la Patagonia

El Lácar, corazón azul de la ciudad, reúne stand up paddle, kayaks y destellos.

San Martín de los Andes tiene el don de transformar cualquier rincón cotidiano en un escenario. Y cuando llega diciembre, esa capacidad adquiere otra temperatura. La ciudad se prepara para la Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana, una celebración que cada año renueva el pacto entre comunidad, paisaje y tradición. El sábado 20 de diciembre, la costanera y los parques volverán a llenarse de familias, música y esa mezcla tan patagónica de sencillez y encanto que convierte lo común en fiesta.

El espíritu navideño se siente incluso antes de que se enciendan las luces. Hay madres que buscan sombra, chicos que corretean entre inflables, turistas que llegan con cámara en mano y vecinos que ya tienen su rincón favorito para esperar el encendido del árbol, esa ceremonia que funciona como un ritual compartido y la previa tiene liturgia sin solemnidad.

San Martín de los Andes en estos días renueva la invitación a explorar el verano. Con días que rozan los 20°C a 30°C y noches frescas, la ciudad se llena de mochilas, bicicletas, tablas de paddle y autos con olor a protector solar. A partir de diciembre, cada amanecer trae la promesa de un plan distinto.

La Fiesta de la Navidad Cordillerana enciende la plaza y costanera.

El Circuito de los 7 Lagos

Los 110 kilómetros que unen San Martín con Villa La Angostura forman uno de los recorridos más emblemáticos del país. A lo largo del camino, aparecen como postales vivas el Lácar, el Machónico, el Escondido, el Correntoso y otros espejos de agua que cambian de color según la hora.

Cada parada ofrece senderos cortos, zonas de acampe, miradores y esa calma poderosa que únicamente puede imponer un lago patagónico. Es un viaje que pide bajar la velocidad, parar el auto, respirar hondo y dejar que el paisaje haga lo suyo.

Lago Lácar: corazón que late

Apenas uno baja hacia la costanera, el Lago Lácar aparece como un imán. Lo eligen por su belleza profunda, por su agua fría e intensamente azul, por las playas que se acomodan a todos los gustos, Catritre, La Islita, Quila Quina. Los aventureros alquilan kayaks o tablas de stand up paddle, mientras otros se embarcan para ver la ciudad desde otra perspectiva. Cuando el viento patagónico se anima, el lago se llena de windsurf, kitesurf y destellos blancos que cortan la superficie como pinceladas.

Trekking para descubrir

La ciudad tiene senderos para quienes quieren un paseo liviano y también para quienes sueñan con coronar cumbres. Los más visitados son:

Mirador Bandurrias: una hora de caminata accesible que regala una de las vistas más queridas del Lácar y los cordones montañosos que lo enmarcan.

Cerro Colorado: seis a siete horas de ascenso dentro del Parque Nacional Lanín, con panorámicas que justifican cada metro.

Volcán Lanín: la aventura mayor. Con sus 3.747 metros, es un desafío para montañistas experimentados que buscan una experiencia de alta montaña.

Y también es un destino consagrado para ciclistas. Los circuitos combinan curvas, bosques y desniveles que enamoran incluso a los más exigentes.

El Circuito de los Siete Lagos invita a recorrerlo como te guste.

Chapelco: senderos técnicos y exigentes dentro del cerro.

Ruta Hua Hum: unos 25 kilómetros entre bosques y caminos rurales, ideal para niveles intermedios.

Circuito Arrayán: 30 kilómetros de dificultad moderada, con uno de los mejores miradores de la ciudad.

Agua, adrenalina y calma

Entre las actividades acuáticas, el Lácar vuelve a ser protagonista. El kayak y el stand up paddle permiten explorar la costa con tiempo y silencio. Para quienes buscan intensidad, el rafting en Hua Hum ofrece descensos vibrantes entre cañones y correderas. Y una novedad de este verano es el packraft en los ríos de la patagonia. Una aventura donde remás tu propia balsa inflable a través de rápidos, curvas y aguas cristalinas, rodeado de bosques y montañas.

Pero si la idea es contemplar, un paseo en barco devuelve algo que parece sencillo pero no lo es: mirar todo desde lejos, como si pudieras ver tu propio verano desde afuera. Y la pesca deportiva es parte de la identidad local. Guías y embarcaciones especializadas te llevan a rincones donde la naturaleza parece detenida en el tiempo.

Cuando el día termina, salir a comer es otra experiencia con una gastronomía patagónica que tiene sus clásicos. Cordero a la brasa, trucha en todas sus variantes, tortas con frutos rojos recién cosechados, cervezas artesanales y vinos locales que acompañan todo con nobleza.

Por estos días en que todo se tiñe de Fiesta de la Navidad , los shows, las luces, los juegos, la música, los saludos entre vecinos, funcionan como una puerta abierta a la temporada.

Fiesta de la Navidad Cordillerana

Un sábado para toda la familia.

La grilla artística el 20 incluye al Coro I.B.C.B. Niusis que abrirá la tarde con su repertorio, al que seguirán la danza afroguineana y las presentaciones de las escuelas Yala Yala y Danza Attitude – Showdance Argentina.

A unos metros, el Payaso Chocolate improvisará risas, mientras los más chicos hacen fila para pintar sus caras, o elegir su juego.

La feria, un paseo obligado de verano.

Cuando el sol baje, el escenario cambiará de tono: es momento del show navideño “El Cascanueces”, volverá a traer esa mezcla de fantasía, nostalgia y luces.

Más tarde, el espectáculo participativo “Cualquiera puede cantar” convoca a los tímidos y a los valientes y la DJ Mily cierra la noche.

Entre todo eso, claro, aparecerá Papá Noel, entre el público, para recibir cartas y posar para fotos.

El domingo 21

La fiesta se desplaza a la plaza. Food trucks, bancos con miras al escenario, olor a hamburguesas y ese ritmo de feria. La tarde promete música: el set de DJ NBA x NoReturnPoint y el dúo “Demarte b2b Juan Miller” pondrán el pulso de cierre al fin de semana que, más que un evento, se vive como un abrazo colectivo.

