Balotaje en Chile: Cómo salió la votación en Neuquén y Río Negro

El balotaje presidencial consagró a José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile. En una elección polarizada por dos ideologías, los ciudadanos chilenos que emitieron su voto en el exterior, particularmente en la Patagonia argentina, se inclinaron mayoritariamente por Jeannette Jara.

El vecino país celebró la segunda vuelta presidencial para definir al mandatario que gobernará el período 2026-2030, en una elección que enfrentó a dos figuras ubicadas en extremos opuestos del arco político y que marcará el rumbo político de Chile tras el gobierno del actual presidente Gabriel Boric.

Resultados en el Consulado de Neuquén

En el consulado chileno de Neuquén capital, Jara obtuvo 351 votos, lo que representa el 55,89% del total, mientras que Kast alcanzó 277 votos (44,11%).

En total se registraron 640 sufragios, con 628 votos válidos, 10 votos nulos y 2 en blanco.

Resultados en el Consulado de Bariloche

En tanto, en el consulado de San Carlos de Bariloche, la diferencia fue aún mayor a favor de la candidata de izquierda. Jara sumó 302 votos (60,04%) y Kast 201 votos (39,96%).

La votación totalizó 516 votos, de los cuales 503 fueron válidos, 8 nulos y 5 en blanco.

Hubo una clara preferencia por Jeannette Jara entre los chilenos residentes en la región cordillerana y el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, una tendencia que se repitió en distintos puntos del exterior, aunque no fue suficiente para revertir el resultado nacional que dio como ganador a José Antonio Kast.

El mensaje de Javier Milei para Kast tras su victoria en el Balotaje

El mandatario argentino felicitó al flamante presidente de Chile tras un balotaje que lo ganó con cerca de 20 puntos de diferencia.

«Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile. Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI», expresó en la red social X el presidente de Argentina.