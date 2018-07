La historia de “los locos” de Roca que imprimen solidaridad en 3D

Y Fernando puede resumir aún más el concepto cuando se le pregunta quiénes son los protagonistas de esta historia. “Somos 10 u 11 locos que empezamos en un garaje y que ahora por fin contamos con una sede para no pasar frío”, explica entre risas.

“Medio kilo sale 400 o 500 pesos y con eso podemos hacer dos manos o entre cuatro y seis marcos de lentes”, detalla antes de advertir que “lo caro es la impresora en sí y el consumo de electricidad”, porque para hacer una mano se necesitan entre 36 y 48 horas de trabajo continuo.

El profesor asegura que la comunidad roquense es la primera de la Patagonia con este perfil social, pero también destaca que en el país hay otras asociaciones, como Atomic Lab, de Gino Tubaro, que trabaja con la misma premisa. Por eso ellos son “embajadores” de esa ong en la región.

“El proyecto de Gibo, el aporte del Rotary... toda esa unión entre organizaciones hace que podamos trabajar para la gente”, se entusiasma Fernando.

De todas maneras, pone coto a las expectativas, para avanzar sobre terreno seguro. “Para fin de año esperamos poder entregar los marcos de lentes y por ahora sólo nos concentramos en eso. No queremos avanzar muy rápido, sino más bien ir escalón por escalón. Se abren muchas puertas, pero no queremos avanzar demasiado porque no vamos a dar abasto”, admite.

Pero los sueños pueden más y en la charla enseguida aparecen los proyectos: “Queremos tener dos impresoras más. Para eso vamos a seguir haciendo eventos, para conseguir los fondos que necesitamos para crecer”.

La impresora, apenas el primer gran paso

La comunidad Maker Patagonia tiene clara su hoja de ruta. Ahora están a pleno con las impresiones en 3D, pero no se trata del único proyecto que van a desarrollar.