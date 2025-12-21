La Academia NQN tuvo una actuación histórica en el Nacional de taekwondo ITF de Jujuy

El proyecto empezó hace solo tres años, hoy cuenta con más de 60 alumnos y en el medio de ese proceso de constante crecimiento, metió un impacto a nivel país. Se trata de la Academia NQN de taekwondo ITF, que tuvo una gran producción en el 50° Nacional que se llevó a cabo en Jujuy, con la presencia de más de 800 deportistas, en representación de 19 provincias. Fueron siete títulos y un total de 25 medallas.

“Los resultados son azarosos, acá lo importante es el proceso”, afirmó Agustín Farina, director, entrenador y luchador de Acadamia NQN, que además se volvió con dos preseas de oro y una de bronce. “Es la primera vez que llevamos una delegación tan grande a un torneo de estas características”, agregó.

El equipo regional estuvo integrado por luchadores de Río Negro y Neuquén, quienes se dieron el gusto de participar de una edición muy especial, como la número 50 y el rendimiento estuvo por encima de las expectativas. En ese sentido, Farina destacó el apoyo incondicional de Ricardo Gómez, titular de la Federación Rionegrina y de la Asociación Patagonia.

Todas las conquistas de la Academia NQN

En cinturones negros, Farina se quedó con el oro en lucha y formas hasta 70 kilos y fue tercero en lucha por equipos. Además, Matías Schvartzman se colgó la medalla de plata en formas y quedó tercero en lucha hasta 76. Los bronces de Juan Cruz Tonelli y Mía Basso completaron la cosecha en la división superior.

En adultas rojo punta negra llegó el título de Romina Ramírez en lucha, quien además subió al tercer escalón del podio en formas. Eugenia Guariglia quedó tercera en las dos modalidades. En senior amarillo a verde hubo dos títulos: Juan Pablo González en formas (fue segundo en lucha) y Walter Abalde, en lucha. Tomás Calvo, plata por dos, y Santiago Olivera, tercero en lucha, sumaron para el medallero. En juveniles, Rocío Seitz quedó segunda en lucha.

Los infantiles también dieron la nota en el norte del país porque Aimara Calvo subió a lo más alto del podio en cinturón rojo, donde Juan Martín González Barrio se ubicó segundo en formas y tercero en lucha. En amarillo a verde, Facundo Olivera se alzó con la de oro en lucha y fue tercero en forma, Pía González Barrio fue segunda en lucha y Joaquín Schvartzman se llevó dos bronces.

El sufrimiento canalizado a través del deporte

Atrás de los logros de la Academia NQN en el Nacional de taekwondo de Jujuy hay meses de sufrimiento. Male, hija del director y luchador Agustín Farina, fue diagnosticada con un tumor cerebral y terminó el tratamiento de quimioterapia a principios de diciembre, casi en simultaneo con la realización del torneo realizado en el norte del país.

“Se nos cayó el mundo abajo y esta experiencia fue un motor para lograr los éxitos en taekwondo”, afirmó Agustín, quien agregó que el deporte “fue una forma de canalizar la bronca y el dolor durante el proceso”.

Male es una de las 60 alumnas en el dojoclub ubicado en el barrio Confluencia de Neuquén, compite en cinturón azul y, ya recuperada, buscará consolidarse en los equipos formativos de la Academia, aunque papá Agustín dejó una doble certeza: “Campeona de la vida. Luchadora absoluta”.