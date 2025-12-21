¿Mesa adentro o mesa afuera? El pronóstico para Nochebuena y Navidad en todo el país

La cuenta regresiva para las Fiestas entró en su fase crítica y la meteorología será la gran protagonista de la logística. Para este 2025, el escenario es de contrastes: mientras el centro del país lidiará con un calor sofocante que podría terminar en chaparrones aislados, el sur enfrentará ráfagas intensas y el norte una inestabilidad persistente. Ahora la pregunta es ¿mesa adentro o mesa afuera? Acá el detalle del pronóstico para esta semana.

La Patagonia tendrá una Navidad marcada por el viento, aunque con realidades muy distintas según la zona. En el extremo sur (Tierra del Fuego y Santa Cruz), la mesa afuera queda totalmente descartada: se esperan temperaturas por debajo de los 10°C y ráfagas que podrían superar los 80 km/h, lo que hace imposible cualquier festejo al aire libre.

Sin embargo, en el norte patagónico (Neuquén y Río Negro), el panorama es más alentador: la tarde será calurosa, rondando los 30°C, y la noche se mantendrá agradable entre los 22°C y 25°C. En esta región, cenar afuera es una opción viable, siempre que se cuente con reparo para protegerse de las brisas constantes típicas de la zona.

Región Pampeana y Cuyo: calor y rotación de viento

En la zona central, el 24 comenzará con temperaturas elevadas que podrían tocar los 34°C en Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. Sin embargo, hacia la noche se espera la rotación del viento al sector sur con ráfagas de hasta 60 km/h, lo que podría incomodar a quienes elijan el jardín.

Aunque la probabilidad de lluvia es baja (entre el 10% y 40% según la zona), no se descartan chaparrones aislados en el AMBA y el este bonaerense hacia el final de la jornada. En Cuyo, el calor será intenso (hasta 35°C), con posibles tormentas rápidas en zonas cordilleranas de Mendoza y San Juan, refrescando hacia la medianoche con valores cercanos a los 22°C.

Norte argentino: inestabilidad y «mesa adentro»

Para las provincias del NOA y NEA, el pronóstico sugiere no arriesgarse. Se espera una jornada de mucha humedad, calor pesado y tormentas intermitentes que podrían intensificarse durante el horario de la cena. En provincias como Salta, Jujuy, Chaco y Formosa, la nubosidad será abundante y las lluvias aisladas serán la moneda corriente.

Por este motivo, la recomendación de los expertos para el norte del país es organizar la mesa adentro con una buena ventilación, evitando que un chaparrón repentino interrumpa el brindis de medianoche.