Los comercios de Neuquén lanzan su propia plataforma de ventas: comparará precios con Mercado Libre

Acipan, la cámara de comercio de Neuquén, está cada vez más cerca de lanzar «Mercado local», una plataforma con la que se buscará potenciar las ventas digitales y la exposición de los negocios locales.

Danta Scantamburlo, el presidente de la entidad, habló con Diario RÍO NEGRO y comentó que la aplicación se encuentra en la etapa final de desarrollo, trabajo en el que participaron ocho programadores durante los ultimos ocho meses.

Explicó que el sistema utilizará inteligencia artificial, generando una herramienta moderna y a la altura del comercio digital que, año a año, va ganando espacio entre los consumidores.

«La idea es salir a competir, porque veíamos que esta ola de las ventas digitales era cada vez más fuerte y no queríamos quedarnos atrás», añadió el titular de la cámara, quien afirmó que la plataforma comparará los precios que ofrecen los comercios locales y aquellos que aparecen en otros sitios online.

Una plataforma para los comercios de Neuquén: cuándo estará disponible

Según adelantó, el portal «ya está listo», aunque todavía falta definir algunos detalles de logística, claves para una operación rápida y eficiente.

El logo de la plataforma. Foto: gentileza.

Consultado por la posible fecha de lanzamiento, respondió que el objetivo es que empiece a funcionar «desde abril».

En cuanto al alcance, dijo que estará disponible para comercios, no solo de Neuquén, sino también del resto del Alto Valle. La plataforma se financiará con una comisión del 5%, que se aplicará sobre cada transacción que se realice a través de ella.

Quienes ingresen, podrán encontrar el producto que necesiten, el precio que más les convenga y el negocio más cercano, sostuvo Scantamburlo. «Podrán ver cuánto sale algo en determinado local y cuánto cuesta, por ejemplo, en Mercado Libre».

«Estamos en los preparativos finales, hablando con los comerciantes, empresas para hacer la distribución y el municipio de Neuquén», indicó. Las conversiones incluyen además a entidades bancarias, para terminar de definir los medios de pago.

De acuerdo al referente, la necesidad que lanzar una plataforma surgió también por la llegada de otros sitios de compras y ventas a la región, lo que repercutió en el nivel de actividad de los negocios locales.