Cómo fueron las horas previas del chef Christian Petersen antes de ser internado

El reconocido chef Christian Petersen continúa internado en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, con un pronótisco que en las últimas horas evidenció signos positivos en su cuadro clínico. El cocinerro llegó a Neuquén para sumarse a una expedición que haría cumbre en el volcán Lanín. En medio del ascenso evidencio «un comportamiento extraño», por lo que los guías de montana solicitaron ayuda a Guardaparques y Gendarmería para activar un operativo de rescate. Fue trasladado a la ciudad lacustre para su atención.

Hace minutos los guías de montaña AAGM que fueron parte de la expedición emitieron un comunicado en el que dieron detalles de las horas previas de Petersen antes de ser internado. Ricardo Calderón y Ezequiel Caporaletti comentaron que durante el chequeo previo de equipo de ascenso, el chef manifestó «algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión».

Los profesionales relataron que al llegar al primer refugio, compartió con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto. Luego de la charla técnica de rutina para definir y explicar las actividades del segundo día de actividad, «que permaneciera en el refugio».

«Cerca de la medianoche se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descando del grupo. Tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes, se decidió que descendiera. Descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañado por un miembro del grupo», continuaron Calderón y Caporaletti en el comunicado que difundieron.

Promediando las 4 de la madrugada, se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación. «Aproximadamente dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicito la intervención de Gendarmería», para que el retiro del lugar sea controlado y con el chef cuidado.

Los guías, por último, dejaron aclarado que «Christian descendio en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV, tal como erróneamente se ha informado». El descensio fue exitoso y hoy el cocinero se encuentra estable, controlado por personal médico especializado. Se lo intubó y obtuvo buenas respuestas mecánicas. Continuará su evolución en el hospital y por el momento se descata su traslado a un centro de salud de mayor complejidad.