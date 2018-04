Una grieta de más de dos metros de largo en un caño de hierro fundido de 400 milímetros de diámetro, ubicado sobre calle Villegas casi España, fue el origen de la mega pérdida de agua que dejó sin servicio a Roca durante más de 12 horas desde el lunes a la noche. “El caño se rompió porque tiene una antigüedad de prácticamente 40 años y, más allá del desgaste propio que tiene por el paso del tiempo, se pudo haber partido por algún golpe de ariete o el tránsito de transporte pesado (algún camión) que haya pasado por ahí”, explicó el titular de Aguas Rionegrinas S.A., Roger García. El titular de la empresa provincial aseguró que una vez que se identificó la rotura del caño, se vació la cañería y se llevó a cabo el reemplazo del tramo más perjudicado. Una cuadrilla de 12 operarios de ARSA trabajaron durante toda la madrugada de ayer, después de que se detectara la pérdida en la superficie de la calle y finalizaron sus labores cerca del mediodía. Con maquinaria pesada, los obreros levantaron el pavimento -sobre la calle Villegas- y cavaron un pozo de unos dos metros de profundidad, en donde se detectó la rotura. Luego se procedió a colocar el nuevo caño. El agua potable regresó lentamente a los hogares después de esas maniobras. Obras independientes “En esto no tuvieron nada que ver los arreglos que se están llevando a cabo sobre el colector de calle Güemes, ahí se está colocando un caño nuevo y no se tocó nada de la cañería antigua”, agregó García. Consultado sobre cuales son los sectores de la ciudad que todavía cuentan con conductos de una antigüedad mayor a 40 años, el titular de ARSA indicó que “no los tenemos contabilizados, pero lo que sí sabemos es que el casco céntrico de todas las ciudades grandes de la provincia, el país y el mundo tienen caños antiguos”. García fue consultado por la posibilidad de que pueda ocurrir alguna situación similar dentro de poco tiempo. Explicó que si bien no pueden anticiparse a los hechos “las roturas siempre son probables y factibles”. “Lo que sí tenemos es el personal y los elementos necesarios para hacer una reparación en cualquier tipo de acueducto en la ciudad de Roca. Lo necesario para la reparación lo tenemos y también tenemos previsto este tipo de roturas en la hipótesis de trabajo”, agregó. Además, García indicó que hace ya mucho tiempo que se dejaron de instalar caños de hormigón comprimido, de asbesto de cemento y ya no se colocan de hierro fundido (como el que sufrió la rotura). En la actualidad son de PVC o de PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio). Con respecto a los arreglos de la calle y las reparaciones de la calzada, expresó que corren por cuenta de ARSA. “La cantidad de agua hizo que el suelo quede bastante inestable, por lo que se compactó la tierra. Una vez que quede bien compactada se procederá a la reparación. Después depende de la condición del suelo y los ingenieros que trabajen en el lugar. Pero como mucho, todo quedará solucionado dentro de 30 días”, aseguró García.

Ayer se supo que los concejales del FpV presentaron un amparo solicitando que se verifique el estado de los materiales con los que se está reemplazando el acueducto de la calle Güemes, uno de los principales de la red de agua potable de la ciudad.

“Aún no fuimos notificados, lo que sé es lo que salió en los medios. Pero me llama la atención que los concejales no quieran obras para el crecimiento de Roca. La Provincia está dando respuestas, en cuestiones históricas”, dijo Roger García.

El titular de ARSA se mostró sorprendido porque los ediles “usan sistemáticamente el recurso de amparo”.

“Estás son obras que se pueden evaluar, donde hay profesionales actuando, hay una fábrica, hay ingenieros e, insisto, me llama la atención que no quieran obras”, agregó el presidente de la empresa estatal.

Con respecto al futuro de la obra, García redobló la apuesta e insistió que ahora “depende la justicia que la obra quede paralizada o no. A mi criterio es imposible que la detenga porque se está haciendo todo correctamente. Es más, la empresa contratada por ARSA fue habilitada por el municipio”.

