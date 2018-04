Se realizó en Roca la primera cirugía de Parkinson

Un grupo de neurocirujanos de la Clínica Roca, junto a miembros del hospital Fleni de Buenos Aires llevaron a cabo este fin de semana una novedosa y compleja cirugía de Parkinson. Es la primera vez que se realiza este tipo de procedimiento en la Patagonia y sólo se había hecho un par de veces en Buenos Aires.

Formaron parte del equipo de trabajo los neurocirujanos de la clínica Roca Claudia Moreno y Fabricio Medina, junto al neurocirujano Jorge Mandolesi y el bioingeniero Daniel Cerquetti, ambos del Fleni.

El procedimiento de Estimulación Cerebral Profunda (DBS por sis siglas en inglés ) bilateral tuvo en este caso una duración aproximada de siete horas. La operación tiene como objetivo estimular áreas específicas del cerebro que controlan el movimiento, bloqueando las señales nerviosas anormales que provocan temblores y otros síntomas de la enfermedad de Parkinson.

“Durante la cirugía se colocan electrodos de los dos lados del cerebro que confluyen hacia un extensor y que luego se conectan con el neuroestimulador. Todo es subcutáneo, es decir por debajo de la piel”, explicó Moreno.

La neurocirujana indicó que durante la intervención el paciente está despierto para poder responder a los estímulos a los que se lo va sometiendo. Agregó que “ahora lo que se hizo fue la instalación del neuroestimulador. Pero recién se pondrá en funcionamiento dentro de quince días, aproximadamente, para analizar la necesidad de estímulos que tenga el paciente”.

La principal ventaja de la estimulación cerebral profunda es la reversibilidad y posibilidad de modificar los parámetros de estimulación. “Tenemos que ponerlo en funcionamiento y evaluarlo en términos naturales. Ahora hay que adecuarlo, una vez que se le vaya el efecto de la anestesia y todo lo que implica una operación de este tipo para poder arrancar desde cero”, agregó Moreno.

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica caracterizada por la rigidez muscular y la presencia de temblores. “Hay que tener presente que es una enfermedad que no se cura y que no afecta exclusivamente a la gente mayor. Lo que se busca con esta operación es poder mejorar la calidad de vida del paciente”, especificó la doctora.

Es importante señalar que la cirugía no es para cualquier paciente en cualquier estado de la evolución de la enfermedad y existen criterios de inclusión muy claros para quienes podrían beneficiarse con esta técnica.

Moreno explicó que para que un enfermo de Parkinson pueda ser sometido a esta intervención “debe cumplir ciertas pruebas que se exigen a nivel mundial, en todos lados se hacen las mismas evaluaciones, para cumplir con todos los protocolos” médicos.

Según aseguró la neurocirujana, primero hay que determinar que sea una enfermedad de Parkinson y no que sea un “parkinsonismo”. “Parkinson es la que no tiene causa, que aparece de golpe. El parkinsonismo, en cambio, puede ser secundaria a un ACV, a algún trauma o intoxicación. Son síntomas secundarios a otra cosa. No todos entran en el protocolo.”, explayó.

Moreno remarcó la importancia de este procedimiento porque “se mejora la calidad de vida del paciente y se reduce la morbilidad. El paciente se puede reintegrar a la sociedad, quizás no de manera completa, pero si va a poder hacer bastantes cosas. Por ejemplo, algo tan sencillo como darse vuelta en la cama mientras duerme o taparse con las sábanas”, graficó.