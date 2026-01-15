Neuquén enfrenta el lunes el primer pago de deuda del 2026 por más de US$26 millones

El gobierno de Rolando Figueroa deberá desembolsar el próximo lunes más de 26 millones de dólares para cancelar vencimientos de interés y capital de Letras del Tesoro en moneda estadounidense que Neuquén tiene en el mercado. Se trata del primer pago de deuda de este 2026 e inaugura un calendario nuevamente exigido para la administración de la provincia.

Según informó el gobierno a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires esta semana, la fecha de pago será el lunes y corresponde al período entre el 19 de octubre y el 19 de enero.

El desembolso será por el séptimo servicio de renta de estas Letras del Tesoro Serie 1 Clase 1 por un total de 1.182.746,93 dólares y por el tercer cupón de amortización correspondiente al 25% del valor nominal por un total de 24.827.618,50 dólares.

Estas Letras del Tesoro Serie 1 Clase 1 las emitió el gobierno de Omar Gutiérrez el 19 de octubre del 2023 por un monto apenas superior a los 99 millones de dólares y devengan intereses a una tasa fija del 9,45% nominal anual.

Son las que colocó en el mercado el anterior gobierno, con autorización de la Legislatura, en el contexto de la transición con Rolando Figueroa. El MPN, por entonces oficialismo, había argumentado que el objetivo era hacer la colocación previa a las elecciones presidenciales de ese año para darle «un resguardo a la provincia» respecto del tipo de cambio que podía quedar tras los comicios.

Se justificó que se buscaba atender los vencimientos futuros «sin corridas y sin depender de algún escenario no esperado después de las elecciones».

Esas Letras del Tesoro se deberán terminar de pagar en abril de este año.

La deuda 2026 de Neuquén

El gobierno de Neuquén deberá pagar en el transcurso de este 2026 más de 432.951,2 millones de pesos en intereses y capitales de la deuda pública, equivalente a unos 304 millones de dólares. El grueso de la deuda a cancelar está en moneda extranjera.

Según se planteó en el Presupuesto 2026, el 85% de los desembolsos serán para la cancelación de los títulos públicos, Letras del Tesoro y otros préstamos tomados por la Provincia. Entre ellos, los de mayor peso son los bonos Ticade y los Tideneu, colocados por la gestión Gutiérrez, y el préstamo contraído con Credit Suisse en la administración de Jorge Sapag y ampliado luego por su sucesor.

Por otro lado, un 9,8% será para reembolsar los préstamos financiados por organismos multilaterales de crédito como el BID, BIRF y FIDA, por la CAF, el otorgado por el fondo de Abu Dabi para la construcción de la microcentral de Nahueve, entre otros.

El porcentaje restante corresponde a la deuda con el gobierno nacional.

El mes más pesado para la gestión Figueroa será abril, donde se concentrarán pagos de intereses y capital por 108.028 millones de pesos, seguido de octubre, con 74.003 millones. El resto de los meses, la carga será menor.