Tres cuadras de agua complican un barrio de Roca

Una gran perdida de agua preocupa a los vecinos del barrio 500 viviendas de Roca. La situación se desató hace una semana, tras la ruptura de un caño ubicado sobre calle Mendoza.

Familias de los núcleos 45 y 46 sufrieron inundaciones en sus casas y debieron tomar medidas para evitar que los daños sean mayores. Según afirmaron damnificados, realizaron numerosos reclamos a la empresa Aguas Rionegrinas (ARSA), pero hasta esta mañana no se procedió a la reparación.

El desborde despertó la bronca de los afectados que confirman que ésta situación se vive todos los años. “Es tremendo tener que vivir así, tenemos que caminar entre el barro y el agua que corre” expresaron.

“Tuvimos que levantar la tapa de las cloacas para desagotar porque se nos llenaba la casa de agua”, contó María Isabel Castro, una de las afectadas.

Respecto a los trastornos causados señalaron que muchos no pueden utilizar el servicio de agua potable.

Ademas las condiciones en las que se encuentran las veredas y los accesos a las casas son dificultoso.

En diálogo con este medio, la presidenta del Consorcio, Norma Remon, manifestó que la pérdida comenzó hace una semana y que se pidió colaboración a la empresa provincial, ya que los empleados del Consorcio no cuentan con herramientas que permitan llegar al caño subterráneo. Sin embargo nunca llegaron y el caño reventó el martes por la tarde, generando un gran río. “Desde ARSA nos dijeron que estaban muy ocupados y no podían venir y todavía no llegan”, se quejó la mujer.