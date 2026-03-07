Esto es en off: Maximiliano Pullaro conoció al «destructor» de Neuquén capital

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, llegó el jueves a Neuquén y recibió un pantallazo del escenario provincial y local de parte de funcionarios.

“Él es el que está rompiendo toda la ciudad”, presentó el intendente Mariano Gaido, en broma, a su secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola.

El jefe comunal le explicó al santafesino que la municipalidad está construyendo “una avenida histórica”, por la megaobra de la Mosconi, y detalló que a la ciudad capital “llegan 100 familias por semana”.

“Tenés una ciudad que se transforma diariamente”, se sorprendió Pullaro en la charla que ambos compartieron en el Centro Pyme-Adeneu, mientras aguardaban la llegada del gobernador Rolando Figueroa.

Nadia Márquez y el apoyo de los choferes

“Qué bueno Karina que puedas subir una foto con ellos en #libertad!”, le escribió Nadia Márquez a Karina Maureira en X luego de que la diputada posara junto a un chofer de COLE en un acto de Neuquén.

Según la senadora, a un chofer que apoyó a Milei lo “invitaron” a silenciar su apoyo. “Cositas de la muni”, criticó.

Figueroa le erró con el VMOS

El gobernador Rolando Figueroa en la apertura de sesiones. Foto: Oscar Livera.

El gobernador Rolando Figueroa cometió un furcio durante su discurso de apertura de sesiones: nombró al VMOS como un gasoducto en lugar de oleoducto.

Es, nada más ni nada menos, que el caño por el que se exportará petróleo desde la costa rionegrina. La transcripción oficial fue fiel al mensaje y no le corrigió el error.

Afiliaciones del MPN, en caída libre

El Movimiento Popular Neuquino alcanzó su marca más baja de las últimas décadas en número de afiliaciones: a febrero de este año, registra 88.666 fichas, según relevó la justicia electoral.

El partido que gobernó Neuquén hasta el 2023 solía enorgullecerse de su piso histórico de 100.000 afiliados. Su mejor cifra la tuvo en 2003, con 119.707.

Un invitado condenado por planes sociales

Alfredo Cury, optimista cuando comenzó el juicio. La sentencia describe en detalle su conducta. (Archivo/Cecilia Maletti)

El 1 de marzo hubo un gran operativo en la Legislatura para habilitar el ingreso de público y prensa: se requería acreditación y una pulsera.

Esos requisitos parece haber cumplido Alfredo Cury, condenado en la causa de la estafa de planes sociales, quien logró sortear con éxito el control de seguridad. Eso sí, al recinto no lo dejaron entrar.

Un diputado jugó en redes con la caminata de Jim Carrey

En la película, los policías se ríen del andar del personaje.

Los diputados saben de la importancia de una buena presencia en redes y aprovechan para poner a volar la creatividad de sus community manager.

Fue el caso del jefe del bloque de Comunidad, Ernesto Novoa, quien subió un video caminando a la primera sesión ordinaria y se comparó con la famosa entrada a la comisaría del personaje Ace Ventura. El legislador fue policía, pero esta vez estuvo del otro lado.

Río Negro | Walter Cortés reivindicó su origen

“A los 15 años fui el primer presidente de la Juventud Peronista de El Hoyo”, rememoró el el intendente de Bariloche, Walter Cortés, y señaló que lo evidencia su despacho donde tiene “varios cuadros de Perón”.

“Soy peronista, soy un compañero”, dijo en un guiño a los concejales opositores más críticos de su gestión.

Villaverde y un saludo amistoso

Lorena Villaverde, amistosa con los jueces de la Corte. Foto: gentileza.

La diputada libertaria Lorena Villaverde sonriente y mostrando cierta confianza se acercó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, en la asamblea legislativa antes del discurso de Milei, y los saludó uno por uno.

El momento quedó registrado y circuló en redes sociales por una cercanía que no se conocía.

La reaparición en redes de Mechi Ibero

La médica Mercedes Ibero supo tener un alto perfil en Río Negro. Su salto popular fue en pandemia pues era la cara visible del día a día del coronavirus.

Con Milei llegó al ministerio nacional, pero ahora no trascendió por la gestión sino por un intercambio de mensajes molestos en X con una aerolínea por la reprogramación de un viaje.

La designación del exsenador peronista

El promesa estaba en la integración de la Auditoría General de la Nación. Pero, el impulso del PJ en la elección del Congreso no fue para Martín Doñate y recayó en Javier Fernández, otro kirchnerista.

Pero, finalmente, esta semana, el exsenador rionegrino fue designado en un cargo en ese órgano de control nacional: gerente de Coordinación.

El diputado Mango y la ubicación en la transmisión oficial

El diputado Marcelo Mango es un férreo opositor al gobierno de Javier Milei. Pero, el domingo, fue uno de los pocos de su bloque Unión por la Patria que salió en la transmisión oficial, centrada en el presidente, y en los propios y funcionarios.

Ocurre que el rionegrino está ubicado en la hilera superior y en línea de la bancada de los libertarios, entonces estuvo -en varios momentos- en cámara, siempre serio.

La jugada peronista para la Legislatura en análisis

La discusión de la organización legislativa -¿el bloque de Cambia Río Negro?- permite también la especulación de quién se queda con la primera minoría, que -hasta ahora- retenía el PRO.

Ese lugar permite mejor posicionamiento y acceso a las comisiones legislativas, incluso la del Consejo de la Magistratura (órgano que sanciona y elige jueces).

Con ese objetivo, entre los bloques peronistas -PJ y Vamos con Todos- evalúan un atajo: acordar el pase de dos legisladores a la bancada de VcT que sumaría siete miembros y se constituiría en la primera minoría.

La idea quedó -por ahora- empantanada, pues faltó coincidir en quiénes serían los protagonistas de la operación.

Por Andrea Durán, Soledad Maradona, Daniel Vila, Adrián Pecollo.