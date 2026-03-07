Necrológicas de hoy, sábado 7 de marzo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, sábado 7 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
CALDART DE POEDANO, SONIA LUISA
Falleció en General Roca a los 75 años. Su esposo: Carlos Manuel Poedano. Su hijo Sergio, su hija política Flavia Palavecino, su hermano Roberto. Hermanos políticos, sobrinos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 recibirán sepultura hoy a las 11 en el Cementerio Parque Las Fuentes.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
CALDART, SONIA
Con profundo dolor a la distancia, despedimos a nuestra querida tía Sonia, quien deja un vacío inmenso en la vida de quienes la queriamos tanto. Acompañamos en este momento de tanto pesar a su esposo Carlos, su hijo Sergio y a toda la familia. Te recordaremos con todo el amor que supiste brindar. Con cariño por siempre, Martin, Ileana, tus sobrinos nietos Roma y Fausto y familia Canale-Questa.
