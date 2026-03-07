Juicio para recuperar la plata de planes sociales: piden citar al MPN

El abogado de una de las personas condenadas por la estafa con planes sociales pidió que se convoque al Movimiento Popular Neuquino a participar del juicio mediante el cual la provincia de Neuquén intenta recuperar el dinero.

«Claramente se puede apreciar que el sistema de defraudación al Estado cuya devolución del dinero se pretende, beneficiaba solamente al partido Movimiento Popular Neuquino , y así lo sostuvieron los jueces que juzgaron el delito», planteó el abogado Carlos Fernández en un escrito que también lleva la firma de Santiago Alberto Fernández Mazzante.

El juez procesal administrativo José Carlos Pusterla le pidió opinión a la fiscalía de Estado, que tiene plazo hasta el miércoles para contestar si está de acuerdo o no con el pedido. El organismo, que preside Raúl Gaitán, representa los intereses del Estado neuquino; no los de uno de sus poderes en particular y mucho menos de un partido político.

Un largo proceso judicial

Como se sabe, en la justicia penal hubo un largo proceso que terminó con 21 condenas, algunas a prisión efectiva, otras en suspenso, por la llamada estafa con planes sociales cometida entre septiembre del 2020 y julio del 2022.

Al mismo tiempo, la fiscalía de Estado comenzó otro juicio caratulado «Provincia de Neuquen c/Di Luca y otros» en el juzgado procesal administrativo. «Lo que lo que busca es el cobro de las sumas que fueron objeto del delito», resumió el abogado Fernández en diálogo con diario RÍO NEGRO.

El profesional representa a una mujer que fue condenada a tres años de prisión en suspenso mediante un acuerdo con la fiscalía que fue homologado por un juez. Ahora le demandan que devuelva el dinero que cobró de manera ilegal, por ejemplo a través de extracciones de cajero automático.

«No se benefició»

A esta persona en particular, cuyo nombre se mantiene en reserva, realizó 47 extracciones por cajero automático con tarjetas de débito ajenas por 692.400 pesos y cobró dos cheques por un total de 30.000 pesos.

El abogado dijo que su clienta «en principio no debería responder por monto alguno ya que nunca se benefició con subsidio alguno u obtuvo para su propio provecho suma alguna que justifique la devolución».

Luego Fernández recuerda que en la sentencia, los jueces Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita dejaron asentado que «los beneficiarios de la maniobra fueron referentes del Movimiento Popular Neuquino».

El «tercero interesado»

En ese contexto pidió al juez Pusterla que cite al partido provincial «como tercero interesado» en este juicio, para que mediante su apoderado pueda «contestar demanda, ofrecer prueba y demás».

Dijo el letrado que el partido «también puede ser condenado en el proceso a la devolución del dinero, ya que se los cita como terceros interesados por lo que deben hacer todo lo que procesalmente haga un demandado».