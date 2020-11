Rocío Oliva: "El problema de Diego es el alcohol"

Rocío Oliva, exnovia de Diego Maradona, contó cómo vive su internación y reveló que lo más preocupante es su alcoholismo.

"Diego toma pastillas para dormir, pero acá el problema de Diego es el alcohol, es de público conocimiento. Diego sigue tomando alcohol, el que dice que no es un mentiroso. Hay que internarlo por su adicción al alcohol", expresó Oliva en un diálogo con Radio Mitre.

La expareja además se defendió de las versiones que la intentaban poner como responsable de la depresión de Diego. "Fue presentado en Gimnasia hace un año. Desde que me separé ya no tuve más contacto con él, pero hace un año era otro Diego. El Diego que vemos ahora no puede hablar, poco a poco fue empeorando”, aseguró.

"Hay una realidad, el 9 de septiembre lo internaron por lo mismo. Son 3 días de chequeos. Hoy fue por lo mismo, pero en este caso más deteriorado que antes. Acá lo que pasa es simple, vos lo podés internar tres o cuatro días y ponerlo bien. Que esté hidratado, que tenga vitaminas, pero no es la solución", agregó.

Además, fue crítica con Verónica Ojeda, pareja anterior de Maradona y madre de su hijo menor. "Giannina Maradona lo vio en el día de su cumpleaños, y lo vio mal, no quiso ir con él a la cancha. Pero Verónica Ojeda le dijo ‘vamos que te cambio, que tenés que ir a la cancha’. Ella quería ir, quería la foto con el nene. Giannina le dijo a Diego que así a la cancha no podía ir, pero la otra se lo llevó igual, una vergüenza”, comentó.

Las declaraciones de Rocío se dieron antes de que a Maradona le detecten el edema en la cabeza por que deberá ser operado de urgencia.