Rodrigo De Paul negó haber tenido un affaire con La China Suárez

“Se volvieron locos, no la vi en mi vida”. De esta manera el jugador de la Selección Argentina Rodrigo De Paul negó haber tenido un affaire con Eugenia "La China" Suárez, una de las apuntadas por la crisis de pareja que atraviesan Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Se volvieron locos, no sé de dónde, no la vi en mi vida a la China. Juro por Francesca (su hija) que en la vida hablé, me comuniqué o algo con ella. Me da bronca por Cami, mi jermu se come este garrón, pero bueno. No me meto, mañana se olvidan seguro. Espero que pase esta estupidez”, le escribió De Paul a Flavio Azzaro, en un mensaje que el periodista leyó al aire en Crónica TV para desmentir el rumor instalado.

Rodrigo De Paul se encuentra hace más de 11 años en pareja con la modelo Camila Homs con quien tiene dos hijos: Francesca y Bautista.

El futbolista de 27 años, de gran rendimiento en la selección, será titular en el partido que Atlético Madrid jugará hoy ante Liverpool por Champions League. El equipo que dirige Diego Simeone lo sumó como refuerzo a mediados de año. Inesperadamente había quedado pegado al escándalo desatado en la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi que no para de sumar capítulos.