Detrás de un socio: YPF tienta a grandes empresas para su negocio de agro

La petrolera de bandera avanza en la búsqueda de un socio estratégico para su brazo ligado al campo, YPF Agro, e inició formalmente el proceso de licitación. La decisión se enmarca en la estrategia que delineó el presidente y CEO de la firma, Horacio Marín, de enfocarse en Vaca Muerta.

Según pudo saber este medio, YPF contrató al banco internacional Rabobank, especializado en el sector agro, como asesor de la operación. Esta entidad será la encargada de preparar un «teaser» o documento de presentación que se hará llegar a las principales empresas del rubro. El objetivo es que las compañías conozcan la actividad y la fuerza comercial de YPF Agro.

Una vez distribuido el documento, las firmas interesadas dispondrán de un plazo para presentar sus ofertas formales. Se estima que el proceso completo demandará, al menos, un mes y medio. Con esos plazos, las ofertas podrían recibirse a fines de diciembre o principios de enero de 2025.

YPF Agro: el esquema de la sociedad

La búsqueda de un socio forma parte del plan de reorganización de la petrolera, impulsado por su presidente y CEO, Horacio Marín. El objetivo es concentrar el negocio de YPF en sus actividades centrales, como petróleo y combustibles, y ceder la gestión operativa de YPF Agro a un socio especializado.

Según publicó La Nación, el esquema previsto para la nueva sociedad es de un 50% para YPF y un 50% para el socio que gane la licitación. YPF conservaría la marca y el control financiero, mientras el nuevo socio asumiría el management. «No tenemos el know how del agro, queremos asociarnos con alguien que sí lo tenga», había aclarado Marín durante la Exposición Rural de Palermo.

En las últimas semanas, un grupo de importantes empresas del sector ya había sido invitado a participar. Aunque el proceso es confidencial, entre las compañías que estarían en el radar figuran Grobocopatel Hnos. SA, Allaria Agrofinanzas SA, Lartirigoyen & Cía. SA, Macro Agro SA, CHS Inc. y ADM Agrícola SA.

Qué es YPF Agro

YPF Agro es la división que maneja la red de distribución de insumos agrícolas de la compañía, con más de 100 centros de distribución en todo el país. Su oferta incluye combustibles rurales, lubricantes, fertilizantes, semillas y agroquímicos.

En 2024, la unidad facturó alrededor de 50 millones de dólares en agroquímicos. Con la incorporación de un socio, YPF apunta a profesionalizar la gestión y expandir su participación en el negocio agroindustrial.