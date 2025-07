El asado del norte de la barrera ya llegó a Neuquén y Río Negro

El ingreso de asado con hueso del norte del río Colorado a precios más accesibles fue recibido con mucho entusiasmo por los consumidores de la región.

En algunas carnicerías de Neuquén y Cipolletti se pudo conseguir ese corte a 12.000 pesos el kilo, echando por tierra pronósticos de que esa baja de precios no se iba a producir.

Es cierto que la oferta es a cuentagotas y no se consigue asado con hueso a valores moderados en todas las bocas de expendio, pero los distribuidores aseguraron que la oferta estará disponible con el paso de los días.

“A Roca ya llegaron el martes las primeras planchas de asado y se distribuyeron en las carnicerías”, dijo a Río Negro Rural un matarife local.

Los valores del asado en una carnicería de Neuquén.



Este mismo distribuidor indicó que la calidad del asado ingresado es similar a la que se ofrecía de proveedores locales y que los precios de este corte bajaron “un poco” pero que no había una gran diferencia con los valores que se estaban pagando en las carnicerías de la zona.

“Acá en Roca podías conseguir asado con hueso a partir de los 15.000 pesos el kilo y el que entra del norte está un poco más barato, pero no mucho. Siempre hay ofertas disponibles porque las carnicerías no quieren tener stock por muchos días, y lo que hacen es bajar el precio para poder sacarlo rápido”, explicó el distribuidor.

Riesgo sanitario



Pero más allá de esta situación puntual sobre el precio del kilo de asado con hueso, lo cierto es que continúa la resistencia sobre la Resolución 460/25 que habilitó el ingreso de carne con hueso plano desde el norte del Colorado.

“Engañan al consumidor y la medida supone un riesgo sanitario enorme para toda la Patagonia. Todos pusieron dinero para lograr lo que hoy le gustaría tener a cualquier país del mundo: ser libre de aftosa sin vacunación”, dijo el presidente de la Sociedad Rural de General Conesa, Roberto Gutiérrez.

«Tuvimos mérito los productores patagónicos, los veterinarios, los empleados rurales, en conseguir lo que conseguimos y ahora se pone en riesgo todo, la sanidad, la exportación de corderos, la apertura de nuevos mercados para la carne bovina, pero parece que la Patagonia no les interesa a los gobernantes de Nación», expresó el productor.

«Desde que se anunció la primera resolución en marzo de este año hubo una muestra de lo que puede pasar, desincentivo de los productores a invertir, son fuentes de trabajo, el desarrollo del Valle del río Negro con cultivos agrícolas ligados a la ganadería, feed lots que se empiezan a vaciar, menos fletes»,

«Es momento que los gobernadores patagónicos decidan si están dispuestos a enfrentar una decisión política y apostar a la producción, sin olvidarse de los consumidores», sostuvo finalmente.

Qué dicen en Neuquén



«El sector productivo de la Patagonia sigue en desacuerdo con poner en riesgo su estatus sanitario logrado tras muchos años de esfuerzo, con medidas que retroceden en lugar de avanzar como país, por más que se minimice su efecto potencial puntual», expresó la presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén, Cecilia de Larminat..

«Es por eso que, luego de más de 3 meses intentando sin éxito hacer comprender nuestras razones a las autoridades nacionales, las hacemos responsables de lo que pueda ocurrir a nivel sanitario a raíz de la implementación de esta Resolución 460/25».

«Esperamos que alguna vez se decida avanzar en lo que realmente hay que hacer como país ganadero: lograr que las zonas que aún vacunan sigan el ejemplo de nuestra región y trabajemos juntos para lograr el status sanitario Libre de Aftosa Sin Vacunación para toda la Argentina, imitando también a nuestros países vecinos, que nos siguen sacando ventaja mientras nosotros discutimos fronteras adentro sin un rumbo superador».

«Los productores agropecuarios de la región sentimos un sabor amargo con esta medida, porque no se tiene en cuenta o no se entiende realmente lo que significa producir en Patagonia. Somos muy pocos, no movemos la aguja, somos solo el 4% de los RENSPA (establecimientos productivos registrados) del país en una zona enorme y difícil… Pareciera que la gente de campo de la Patagonia no es importante ni desde lo estratégico ni desde el ejercicio de soberanía ni desde el arraigo, ni desde lo humano… De un plumazo se echa por tierra el esfuerzo de una región entera que logró lo que nadie hizo en Argentina: unirse para obtener una certificación diferencial para su producción. Una lástima y un gusto amargo por el destrato y la injusticia.

A su turno, Dante Segatori, presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel indicó que “no nos cayó bien esta resolución, a mi personalmente y a todos a quienes represento, cuando el Estado se mete en el mercado siempre hay un perjuicio”.

«Creo que no va a ir en contra de las ganas de producir porque el productor de secano no tiene otra alternativa, no puede hacer alfalfa, soja, girasol o maíz, no va a dejar de hacer eso, va a continuar con la actividad, el productor genuino, el que tiene la vaca madre».

«Es probable que se pinche un poco la cantidad de hacienda encerrada por los feedlot y eso a largo plazo va a repercutir en el precio».