Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del lunes 20 de octubre de 2025

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 20 y madrugada del 21 de octubre 2025



Continúan los vientos moderados sobre la madrugada con ingreso de aire más fresco y ascenso de la presión. Nubosidad variable con baja probabilidad de heladas.





Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 20 y madrugada del 21 de octubre 2025





Cielo : mayormente cubierto.

: mayormente cubierto. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados a débiles rotando al sudoeste.

: moderados a débiles rotando al sudoeste. Probabilidad de heladas: baja.

Temperaturas mínimas probables: 7 a 10ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 20 y madrugada del 21 de octubre 2025





Cielo : mayormente cubierto.

: mayormente cubierto. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados a débiles rotando al sudoeste.

: moderados a débiles rotando al sudoeste. Probabilidad de heladas: baja.

Temperaturas mínimas probables: 7 a 10ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 20 y madrugada del 21 de octubre 2025





Cielo : mayormente cubierto.

: mayormente cubierto. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados a débiles rotando al sudoeste.

: moderados a débiles rotando al sudoeste. Probabilidad de heladas: baja.

Temperaturas mínimas probables: 7 a 10ºC.

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 20 y madrugada del 21 de octubre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados a débiles del sudoeste rotando al sur-sudoeste.

: moderados a débiles del sudoeste rotando al sur-sudoeste. Probabilidad de heladas : baja.

: Temperaturas mínimas probables: 8 a 11ºC.

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 20 y madrugada del 21 de octubre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados a débiles del sudoeste rotando al sur-sudoeste.

: moderados a débiles del sudoeste rotando al sur-sudoeste. Probabilidad de heladas : baja.

: Temperaturas mínimas probables: 8 a 11ºC.

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 20 y madrugada del 21 de octubre 2025





Cielo : mayormente despejado a parcial nublado.

: mayormente despejado a parcial nublado. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : moderados del sudoeste rotando al este sobre el amanecer.

: moderados del sudoeste rotando al este sobre el amanecer. Probabilidad de heladas: baja

Temperaturas mínimas probables: 8 a 11ºC.

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.