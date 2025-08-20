SUSCRIBITE
Rural

Mirá el listado de caudales salientes programados por las represas de la región entre el 19 y el 25 de agosto 2025

La información de caudales programados estará disponible cada semana en este espacio de Río Negro Rural.

Redacción

Por Redacción

Portezuelo Grande.

Portezuelo Grande.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) publicó el listado de caudales programados informados por los concesionarios de las represas de la región.

A continuación te dejamos el listado de caudales salientes (máximos y mínimos) hasta el próximo domingo 25 de agosto.

Una herramienta clave para planificar actividades a la vera de los ríos y evitar inconvenientes por probables inundaciones en zonas de ribera.


Temas

Agua

AIC

Recursos Hídricos

Represas

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) publicó el listado de caudales programados informados por los concesionarios de las represas de la región.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios