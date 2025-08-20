Mirá el listado de caudales salientes programados por las represas de la región entre el 19 y el 25 de agosto 2025

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) publicó el listado de caudales programados informados por los concesionarios de las represas de la región.

A continuación te dejamos el listado de caudales salientes (máximos y mínimos) hasta el próximo domingo 25 de agosto.

Una herramienta clave para planificar actividades a la vera de los ríos y evitar inconvenientes por probables inundaciones en zonas de ribera.