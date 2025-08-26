Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del martes 26 de agosto de 2025

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 26 y madrugada del 27 de agosto 2025

Vientos débiles del noreste con paulatino descenso de la temperatura. Baja probabilidad de heladas en los valles.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 26 y madrugada del 27 de agosto 2025

: débiles del este con períodos de calma • baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 2ºC

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 26 y madrugada del 27 de agosto 2025

: débiles del este con períodos de calma • baja Temperaturas mínimas probables: 0 a 2ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 26 y madrugada del 27 de agosto 2025

: débiles del este con períodos de calma. baja. Temperaturas mínimas probables: 0 a 2ºC

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 26 y madrugada del 27 de agosto 2025

: débiles a moderados del noreste. baja Temperaturas mínimas probables: 2 a 4ºC

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 26 y madrugada del 27 de agosto 2025

: baja. Temperaturas mínimas probables: 2 a 4ºC

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 26 y madrugada del 27 de agosto 2025

: baja. Temperaturas mínimas probables: 2 a 4ºC

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.