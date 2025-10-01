Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del miércoles 1 de octubre de 2025

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 1 y madrugada del 2 de octubre 2025



Continúa el ingreso de aire del oeste con vientos débiles del sudoeste sobre el Alto Valle y grandes períodos de calma. Sobre el este y hacia la costa domina el flujo del noroeste con vientos moderados a regulares. Presiones estables con baja probabilidad de heladas.



Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 1 y madrugada del 2 de octubre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : en calma a débiles del sudoeste rotando al oeste.

: en calma a débiles del sudoeste rotando al oeste. Probabilidad de heladas: baja.

Temperaturas mínimas probables: 3 a 6ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 1 y madrugada del 2 de octubre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : en calma a débiles del sudoeste rotando al oeste.

: en calma a débiles del sudoeste rotando al oeste. Probabilidad de heladas: baja.

Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 1 y madrugada del 2 de octubre 2025





Cielo : mayormente despejado.

: mayormente despejado. Presión : en descenso.

: en descenso. Vientos : en calma a débiles del sudoeste rotando al oeste.

: en calma a débiles del sudoeste rotando al oeste. Probabilidad de heladas: baja.

Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC.

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 1 y madrugada del 2 de octubre 2025





Cielo : parcial nublado a mayormente cubierto.

: parcial nublado a mayormente cubierto. Presión : estable.

: estable. Vientos : débiles del noroeste.

: débiles del noroeste. Probabilidad de heladas : baja.

: Temperaturas mínimas probables: 5 a 8ºC.

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 1 y madrugada del 2 de octubre 2025





Cielo : parcial nublado a mayormente cubierto.

: parcial nublado a mayormente cubierto. Presión : estable.

: estable. Vientos : débiles a moderados del noroeste, con ráfagas regulares.

: débiles a moderados del noroeste, con ráfagas regulares. Probabilidad de heladas : baja.

: Temperaturas mínimas probables: 6 a 9ºC.

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 1 y madrugada del 2 de octubre 2025





Cielo : parcial nublado a mayormente despejado.

: parcial nublado a mayormente despejado. Presión : estable.

: estable. Vientos : débiles a moderados del noroeste, con ráfagas regulares.

: débiles a moderados del noroeste, con ráfagas regulares. Probabilidad de heladas: baja

Temperaturas mínimas probables: 5 a 8ºC.

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.