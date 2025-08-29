Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del viernes 29 de agosto de 2025

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región.

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo.

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 29 y madrugada del 30 de agosto 2025

Se mantiene el ingreso de aire frío y húmedo del sudeste sobre la noche de hoy con nubosidad persistente y períodos inestables acompañados de probables lloviznas hacia el oeste. Ascenso de la presión con condiciones húmedas hacia el amanecer. Baja probabilidad de heladas.

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 29 y madrugada del 30 de agosto 2025

Cielo : mayormente cubierto con probables lloviznas sobre la madrugada.

: mayormente cubierto con probables lloviznas sobre la madrugada. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles a moderados del sudeste.

: débiles a moderados del sudeste. Probabilidad de heladas: baja.

baja. Temperaturas mínimas probables: 1 a 3ºC.

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 29 y madrugada del 30 de agosto 2025

Cielo : mayormente cubierto con probables lloviznas sobre la madrugada.

: mayormente cubierto con probables lloviznas sobre la madrugada. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles a moderados del sudeste.

: débiles a moderados del sudeste. Probabilidad de heladas: baja.

baja. Temperaturas mínimas probables: 1 a 3ºC.

Pronóstico para el Alto Valle centro: de Confluencia a Valle Azul – noche del 29 y madrugada del 30 de agosto 2025

Cielo : mayormente cubierto con probables lloviznas sobre la madrugada.

: mayormente cubierto con probables lloviznas sobre la madrugada. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles a moderados del sudeste.

: débiles a moderados del sudeste. Probabilidad de heladas: baja.

baja. Temperaturas mínimas probables: 1 a 3ºC.

Pronóstico para Valle Medio: de Chimpay a Colonia Josefa – noche del 29 y madrugada del 30 de agosto 2025

Cielo : mayormente cubierto con inestabilidad sobre la madrugada.

: mayormente cubierto con inestabilidad sobre la madrugada. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles a moderados del sudeste.

: débiles a moderados del sudeste. Probabilidad de heladas: baja.

baja. Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC.

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 29 y madrugada del 30 de agosto 2025

Cielo : mayormente cubierto con inestabilidad sobre la madrugada.

: mayormente cubierto con inestabilidad sobre la madrugada. Presión : en ascenso.

: en ascenso. Vientos : débiles a moderados del sudeste.

: débiles a moderados del sudeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC.

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 29 y madrugada del 30 de agosto 2025

Cielo : mayormente cubierto con probable niebla hacia el amanecer.

: mayormente cubierto con probable niebla hacia el amanecer. Presión : en leve ascenso.

: en leve ascenso. Vientos : débiles a moderados del sur-sudeste.

: débiles a moderados del sur-sudeste. Probabilidad de heladas : baja.

: baja. Temperaturas mínimas probables: 3 a 6ºC.

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales.