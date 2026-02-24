Influenza aviar: se confirmó un caso positivo en aves comerciales en Buenos Aires

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) detectó un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral -reproductores padres pesados- en la provincia de Buenos Aires, luego de analizar muestras de un establecimiento situado la localidad de Ranchos.

Tras la notificación al organismo sanitario de la presencia de signos clínicos compatibles con la enfermedad y la elevada mortandad de aves, veterinarios oficiales recolectaron las muestras y las remitieron al Laboratorio Oficial del SENASA en Martínez, que confirmó el resultado de IAAP H5.

Para la contención del virus, el organismo activó rápidamente su plan de contingencia, con la inmediata interdicción del establecimiento. En línea con el protocolo sanitario, se establece una Zona de Control Sanitario, conformada por una zona de perifoco de 3 km alrededor del brote, donde se intensifican las medidas sanitarias de contención, bioseguridad y restricción de movimientos; y otra área de vigilancia de 7 km alrededor de la zona de perifoco, donde se realizan tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico.

Medidas de higiene y desinfección en el predio



Posteriormente, entre las acciones sanitarias contempladas en el plan, los agentes del SENASA supervisarán el despoblamiento y la disposición final de las aves, con la posterior aplicación de medidas de higiene y desinfección en el predio.

Ante el hallazgo, el organismo informará oficialmente la novedad a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y se suspenderán temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que mantiene un acuerdo sanitario como libre de la enfermedad. No obstante, por los resultados alcanzados en los últimos meses, Argentina podrá continuar comercializando con aquellos Estados que reconocen la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP.

En caso de no presentarse otro brote en establecimientos comerciales y una vez transcurridos al menos 28 días posteriores a las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección en el brote, Argentina podrá autodeclararse libre ante la OMSA y restablecer su condición sanitaria, posibilitando la reactivación de las exportaciones aviares.

Cabe destacar que la producción destinada al mercado interno continuará desarrollándose con normalidad, dado que la influenza aviar no se transmite por el consumo de carne de aves ni de huevos.

Medidas preventivas y notificación



Para reducir el riesgo de propagación de la IAAP, los establecimientos avícolas deben reforzar sus medidas de manejo, higiene y bioseguridad —Resolución N° 1699/2019—, que incluyen: inspeccionar periódicamente la integridad de las mallas antipájaros; verificar el correcto lavado y desinfección de vehículos e insumos; intensificar la limpieza en zonas de acumulación de materia fecal de aves silvestres (transmisores del virus); y reducir o eliminar las zonas con agua estancada que puedan atraer otras aves.

Para tenedores de aves de traspatio (domésticas no comerciales), se aconseja mantener a las mismas en espacios protegidos para evitar el contacto con ejemplares silvestres; utilizar ropa exclusiva de trabajo; higienizar y desinfectar periódicamente sus instalaciones; y restringir el acceso de aves silvestres a fuentes de agua y comida en gallineros familiares.

Ante la observación de mortandades en aves o sintomatología nerviosa, digestiva y/o respiratoria, se deberá notificar inmediatamente al SENASA para su respuesta inmediata y atención de la sospecha. Cualquier persona puede dar aviso al Organismo en la oficina más cercana (por teléfono o personalmente); por WhatsApp, al (11) 5700 5704; escribiendo un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar; o través del Formulario Avisá al Senasa, disponible en el sitio web oficial. Para mayor información sobre la enfermedad, ingresar en el micrositio oficial de influenza aviar.