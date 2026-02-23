Gigante en pausa: por qué hay 40 kilómetros de camiones varados en el corazón agrícola de Brasil

Brasil se encamina a una cosecha histórica de 180 millones de toneladas de soja, pero su infraestructura parece haber llegado al límite. En el acceso a las terminales de Miritituba, la postal es impactante: una fila de camiones de 39 kilómetros aguarda para descargar.

Este embudo logístico en ese punto clave de Brasil, lejos de ser un hecho aislado, responde a una tormenta perfecta donde el clima, la falta de asfalto en tramos clave de la ruta BR-163 y la ocupación de un puerto estratégico por comunidades indígenas han frenado el flujo del mayor exportador mundial.

Por qué hay 40 kilómetros de camiones varados en el corazón agrícola de Brasil: el barro en la BR-163 que detiene millones

A pesar de los avances en los últimos años, el tramo final que une Mato Grosso con los puertos del norte sigue siendo el «talón de Aquiles» del agronegocio brasileño.

Sin asfalto y con lluvia : las precipitaciones recientes en la región han convertido los tramos no pavimentados de la BR-163 en trampas de barro, imposibilitando el avance de los transportistas.

: las precipitaciones recientes en la región han convertido los tramos no pavimentados de la en trampas de barro, imposibilitando el avance de los transportistas. Cosecha retrasada: el ritmo de recolección es el más bajo desde la temporada 2020/21 debido a una siembra tardía, lo que genera una concentración excesiva de camiones intentando descargar al mismo tiempo para recuperar el tiempo perdido.

Por qué hay 40 kilómetros de camiones varados en el corazón agrícola de Brasil: ocupación indígena en Puerto de Santarém

A la par del caos en las rutas, la multinacional Cargill enfrenta una crisis operativa. Un grupo de manifestantes indígenas ocupó la terminal fluvial de Santarém, un punto neurálgico que despacha el 70% de los granos que salen por el norte del país.

El motivo del reclamo : las comunidades denuncian que los planes gubernamentales de dragado en el río Tapajós para facilitar la navegación de barcazas amenazan su ecosistema y su fuente de vida. «Los ríos no son canales de exportación«, sostienen en una carta pública.

: las comunidades denuncian que los planes gubernamentales de para facilitar la navegación de barcazas amenazan su ecosistema y su fuente de vida. «Los ríos no son canales de exportación«, sostienen en una carta pública. Estado de alerta: la compañía confirmó actos de vandalismo y debió evacuar a su personal, mientras las autoridades locales intentan negociar una salida pacífica que permita retomar los despachos de maíz y soja.

Unos 40 kilómetros de camiones varados en el corazón agrícola de Brasil.–

Por qué hay 40 kilómetros de camiones varados en el corazón agrícola de Brasil: consecuencias para el mercado, incertidumbre y costos

La parálisis en Santarém y Miritituba no solo afecta a Brasil; presiona los precios internacionales. Santarém movilizó más de 5,5 millones de toneladas de granos el año pasado.

Si la terminal permanece inactiva y los camiones siguen varados en la ruta, el costo de los fletes aumentará y la capacidad de cumplimiento de contratos externos podría verse comprometida, justo cuando el mundo mira a Sudamérica para abastecerse.