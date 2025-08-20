Confirmaron un caso de influenza aviar y suspendieron las exportaciones de productos avícolas

Desde Senasa confirmaron que se detectó un caso de influeza aviar en provincia de Buenos Aires. Esto derivo en varias medidas por parte del organismos nacional que incluyen la disposición final de las aves afectadas y la suspensión de exportaciones de productos aviares hasta nuevo aviso.

Según informó Senasa, el caso positivo se detectó en Los Toldos en provincia de Buenos Aires.

«El establecimiento involucrado —de gallinas ponedoras— notificó al organismo sanitario la presencia de signos clínicos compatibles con la enfermedad y rápidamente se procedió a la recolección y análisis de las muestras, que arrojaron resultado positivo a IAAP H5″, indicaron.

Las medidas que tomó Senasa ante la confirmación de un caso de influenza aviar

Ante la confirmación de un caso de influeza aviar en Buenos Aires, Senasa dispuso:

Una Zona de Control Sanitario, en por una zona de perifoco de 3km y otra de vigilancia con un radio de 7km alrededor de la zona.

El despoblamiento y disposición final de las aves, con la posterior aplicación de medidas de higiene y desinfección en el predio.

La suspensión temporal de las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que mantiene un acuerdo sanitario como libre de la enfermedad.

«No obstante, por los resultados alcanzados en los últimos meses, nuestro país podrá continuar comercializando con los Estados que reconocen la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP«, manifestaron.