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Inundaciones, exportación y 60 años de historia: la pyme entrerriana que transformó el bombeo de agua

La presidenta de Bombas Pivas, Carolina Sosa, analizó la alerta climática por el fenómeno de El Niño y repasó la transformación de la firma nacida en Gualeguaychú: de un taller metalúrgico para arroceros a una fábrica que exporta a la región y equipa a grandes industrias y municipios.

Redacción

Por Redacción

La fábrica de Bombas Pivas se ubica en Gualeguaychú, Entre Ríos. Da empleo a 13 personas. Foto: gentileza.

La fábrica de Bombas Pivas se ubica en Gualeguaychú, Entre Ríos. Da empleo a 13 personas. Foto: gentileza.

La llegada inminente de caudales de agua intensos producto del fenómeno climático El Niño encendió las alarmas en varias provincias argentinas. En este contexto, la demanda de equipamiento para la extracción y drenaje de agua se ha multiplicado en las últimas semanas. Carolina Sosa, presidenta de Bombas Pivas, detalló que regiones como Santa Fe y Córdoba son actualmente las más urgidas por anticiparse a los efectos de las precipitaciones en suelos ya saturados.

«La gente de Santa Fe nos está llamando para anticiparse; ellos tienen hoy el mayor inconveniente, pero lo vamos a sufrir todos y el mayor caudal se dará llegando a fin de año«, explicó Sosa. La titular de la firma remarcó la importancia de la planificación pública y privada ante emergencias hídricas: «La gestión debe estar preparada de antemano con estaciones de bombeo e infraestructura limpia, porque cuando llega el agua es de una noche para la mañana».

De un invento en Gualeguaychú a referente de la industria

La historia de la empresa se remonta a la década de 1960, cuando Miguel Pivas (padre) diseñó y patentó un sistema de bombeo pensado originalmente para la extracción de agua en campos arroceros. Con el paso de los años, su hijo, Miguel Pivas, diversificó los modelos para dotar a las máquinas de mayor versatilidad y caudal.

Tras el fallecimiento de Miguel hijo en 2007, Carolina Sosa asumió la conducción de la empresa junto a sus hijas. Bajo su liderazgo, la firma atravesó una reestructuración clave: pasó de ser un taller metalúrgico multipropósito a una fábrica enfocada exclusivamente en la producción en serie de bombas de agua, modernizando su maquinaria y trasladándose a un predio de mayor envergadura.

Carolina Sosa, presidenta de Bombas Pivas, junto al producto.
Carolina Sosa, presidenta de Bombas Pivas, junto al producto. Foto: gentileza.

Actualmente, Bombas Pivas se encuentra en el Parque Cluster del Acceso Sur a Gualeguaychú. Cuenta con un equipo de 13 trabajadores, fabrica equipos que alcanzan caudales de hasta 12 millones de litros por hora y mantiene presencia comercial en todo el territorio nacional, además de exportar a mercados como Paraguay, Uruguay y Bolivia.

«Nosotros vendemos desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Hoy podemos dialogar tanto con el gerente de una multinacional como con un productor que necesita regar cinco hectáreas. Esa versatilidad y la atención personalizada son nuestro sello«, destacó la ejecutiva.

En el marco de su 60° aniversario, la empresa se encuentra realizando acciones con la comunidad local de Gualeguaychú, en reconocimiento al origen geográfico de la patente y al legado de la familia fundadora.

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La llegada inminente de caudales de agua intensos producto del fenómeno climático El Niño encendió las alarmas en varias provincias argentinas. En este contexto, la demanda de equipamiento para la extracción y drenaje de agua se ha multiplicado en las últimas semanas. Carolina Sosa, presidenta de Bombas Pivas, detalló que regiones como Santa Fe y Córdoba son actualmente las más urgidas por anticiparse a los efectos de las precipitaciones en suelos ya saturados.

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