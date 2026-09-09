Inundaciones, exportación y 60 años de historia: la pyme entrerriana que transformó el bombeo de agua

La llegada inminente de caudales de agua intensos producto del fenómeno climático El Niño encendió las alarmas en varias provincias argentinas. En este contexto, la demanda de equipamiento para la extracción y drenaje de agua se ha multiplicado en las últimas semanas. Carolina Sosa, presidenta de Bombas Pivas, detalló que regiones como Santa Fe y Córdoba son actualmente las más urgidas por anticiparse a los efectos de las precipitaciones en suelos ya saturados.

«La gente de Santa Fe nos está llamando para anticiparse; ellos tienen hoy el mayor inconveniente, pero lo vamos a sufrir todos y el mayor caudal se dará llegando a fin de año«, explicó Sosa. La titular de la firma remarcó la importancia de la planificación pública y privada ante emergencias hídricas: «La gestión debe estar preparada de antemano con estaciones de bombeo e infraestructura limpia, porque cuando llega el agua es de una noche para la mañana».

De un invento en Gualeguaychú a referente de la industria

La historia de la empresa se remonta a la década de 1960, cuando Miguel Pivas (padre) diseñó y patentó un sistema de bombeo pensado originalmente para la extracción de agua en campos arroceros. Con el paso de los años, su hijo, Miguel Pivas, diversificó los modelos para dotar a las máquinas de mayor versatilidad y caudal.

Tras el fallecimiento de Miguel hijo en 2007, Carolina Sosa asumió la conducción de la empresa junto a sus hijas. Bajo su liderazgo, la firma atravesó una reestructuración clave: pasó de ser un taller metalúrgico multipropósito a una fábrica enfocada exclusivamente en la producción en serie de bombas de agua, modernizando su maquinaria y trasladándose a un predio de mayor envergadura.

Carolina Sosa, presidenta de Bombas Pivas, junto al producto. Foto: gentileza.

Actualmente, Bombas Pivas se encuentra en el Parque Cluster del Acceso Sur a Gualeguaychú. Cuenta con un equipo de 13 trabajadores, fabrica equipos que alcanzan caudales de hasta 12 millones de litros por hora y mantiene presencia comercial en todo el territorio nacional, además de exportar a mercados como Paraguay, Uruguay y Bolivia.

«Nosotros vendemos desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Hoy podemos dialogar tanto con el gerente de una multinacional como con un productor que necesita regar cinco hectáreas. Esa versatilidad y la atención personalizada son nuestro sello«, destacó la ejecutiva.

En el marco de su 60° aniversario, la empresa se encuentra realizando acciones con la comunidad local de Gualeguaychú, en reconocimiento al origen geográfico de la patente y al legado de la familia fundadora.

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