Necrológicas de hoy, jueves 10 de septiembre de 2026

Aravena, Rosa Beatriz Desde Banco Credicoop Coop. Ltdo. despedimos con profundo dolor a nuestra ex compañera y asociada Beatriz Aravena. La recordaremos con mucho cariño. Saludamos a familiares en este difícil momento.

MELLA, LUISA Falleció en Neuquén el día 8 de Septiembre a la edad de 86 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, serán velados en calle Bahia Blanca 546, a partir de las 10hs y serán inhumados a las 14:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

KRONENBERGER, PEDRO OSCAR Falleció en Neuquén el día 8 de Septiembre a la edad de 89 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 12:00 hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF