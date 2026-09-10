Día de la Prevención del Suicidio: Río Negro busca poner en marcha una línea de asistencia propia

Gente triste, deprimida, atravesando situaciones de duelo o separaciones, pérdidas laborales o problemas económicos. Las situaciones abundan. Hoy, varias líneas telefónicas funcionan las 24 horas los 365 días del año para la atención de personas en situaciones de crisis.

La línea de asistencia al suicida es el 0800-345-1435, otra de asistencia a la salud mental es el 0800-999-0091, e incluso existe un WhatsApp de asesoramiento de la Asociación Red Argentina de Suicidología (02920-244099), además del 911.

En diciembre de 2025, Río Negro aprobó la ley que crea un Observatorio Provincial de Estudio y Prevención de las Conductas Suicidas. El objetivo es recolectar datos para sistematizar información estadística sobre la problemática del suicidio en la provincia, analizar factores de riesgo y protección para evaluar la efectividad de las políticas públicas de prevención y coordinar acciones de concientización, capacitación y asistencia. El desafío, especificaron desde el Ministerio de Salud, es poner en marcha una línea de asistencia rionegrina que funcione dentro de la estructura del 911 y capacitar a los operadores en la temática.

En Necochea, por ejemplo, la línea teléfonica 135 que funciona hace más de 25 años de manera anónima y gratuita. Cuenta con una coordinadora -que lleva más de 20 años en ese sector- y se suma la psicóloga Verónica Calamante y cinco operadores. Todos son voluntarios y capacitados por el equipo del Servicio de Asistencia al Suicida.

«La función principal es la escucha activa. Quien llama necesita ser escuchado, comprendido sin ser juzgado. No se dan opiniones. Se escucha, se contiene y se orienta. O se sugieren alternativas de acuerdo a lo que exprese el llamante, como que pueda acercarse a un centro de salud o saque un turno con una psicóloga», expresó Calamante que, a la vez, trabaja en el Hospital Municipal de Necochea, atendiendo exclusivamente casos de intento de suicidio.

Escuchar sin juzgar

Septiembre es el mes de la prevención del suicidio y los especialistas valoran la oportunidad para sensibilizar sobre la importancia del cuidado de la salud mental y acompañar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento. El primer paso, coinciden, consiste en acompañar y escuchar sin juzgar. Abrir un espacio de diálogo y que quien está sufriendo pueda expresar lo que siente y recibir ayuda.

Calamante destacó que el equipo de voluntariado de la línea 135 «trabaja a pulmón y no recibe apoyo económico de ningún tipo«. Les prestan una sala, una vez por semana, donde llevan adelante las capacitaciones y una supervisión de cada uno de los casos, además de consultar «dudas o intervenciones que se hayan recibido por teléfono».

«De todas maneras -agregó la psicóloga de Necochea-, tenemos un grupo de WhatsApp en el que constamente se detalla cada llamado recibido, quién atiende y de qué manera se interviene para estar al tanto. Así se va supervisando».

Las capacitaciones de los operadores telefónicas son anuales y están abiertas a todos los que deseen sumarse de la zona. A fin de año, se lleva adelante una evaluación para definir si se están aptos para la atención. «Los operadores se van pasando un celular que corresponde a la guardia. Se lo llevan a cada casa. Lo ideal sería tener más operadores para que las guardias no superen las 24 horas en cada uno», expresó.

Los llamados varían. Muchas veces, se comunican padres preocupados por sus hijos porque no los notan tristes y deprimidos, rechazan cualquier tipo de atención y no saben a dónde recurrir. También se comunica gente con ideación suicida que plantea que «no quiere vivir más“. «En esos casos, el operador evalúa en base a lo que aprende en la capacitación en qué instancia de esa ideación está y cuál es el riesgo existente. Deriva, sugiere, orienta o se comunican conmigo y vemos cómo resolvemos», detalló Calamante. También, advirtió, reciben muchos llamados por consumos problemáticos que suelen derivarse a los centros de adicciones.

Después de cada llamado, los operadores completan una ficha donde vuelcan toda la información para que, en caso de que esa persona vuelva a llamar, no tenga que reiterar su situación.

Calamante advirtió que hay fechas en las que aflora el malestar, como el día del padre o la madre, las fiestas y el fin de año. «Pero todo es muy relativo, no es ley. Hay días en los que recibimos dos o tres llamados y días en que no llama nadie», dijo.

Marcelo Mandri, presidente de la Red Argentina de Suicidología, destacó que si bien hoy el servicio de asistencia del 0800 funciona en todo el país, sería importante contar una línea en Río Negro para que «quien recibe un llamado conozca la problemática del territorio ante una emergencia, por ejemplo».