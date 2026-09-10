Río Negro y el bono Castello: cuánto pagó desde 2018 y qué falta para terminar la deuda

Una treintena de obras se ejecutaron con el bono Castello, entre ellas, el Gasoducto de Línea Sur. Foto Archivo

Río Negro canceló una nueva cuota del bono Castello, que la Provincia colocó en el mercado en el 2017 por US$ 300 millones y que, en los años posteriores, permitió la construcción de una treintena de obras.

El primer pago del título ocurrió en 2018 y el historial acumula la cancelación de 15 cuotas semestrales: las nueve primeras solo de intereses, mientras que en las últimas seis se incorporaron cuotas de capital.

En total, los pagos superaron los US$ 351 millones. Restan tres vencimientos, que finalizarán en marzo de 2028 y exigirán otros US$ 114 millones por abonar.

En su anuncio de la víspera, el gobernador Alberto Weretilneck ponderó el cumplimiento provincial, aunque concentró su referencia en el período de su última gestión. Por eso, consignó el pago de ayer -de algo más de US$ 40 millones- como la sexta cuota y repasó números parciales.

Weretilneck remarcó que ese endeudamiento permitió concretar el “plan de obras públicas más importante de la historia”. También destacó la reducción del peso de esa deuda y señaló que, “en menos de tres años, la relación entre el pasivo y los ingresos se redujo del 71% al 14%”.

“Desde que asumimos, el Gobierno ha pagado US$ 213 millones, y quedan poco más de US$ 100 millones”, afirmó.

Esta referencia se concentra exclusivamente en el stock de deuda, es decir, en el capital, y no incluye los intereses. Además, el monto abonado que detalla el gobernador se corresponde con el período desde diciembre de 2023 al reciente vencimiento.

Desde el 2018, los pagos realizados suman unos US$ 351 millones y restan tres cuotas -dos en el 2027 y una en el 2028- que totalizarán unos US$ 114 millones.

El proceso del bono comenzó con su colocación en noviembre de 2017, con vencimientos que inicialmente se extendían hasta 2025.

Noviembre del 2027, en Nueva York, Weretilneck y funcionarios en ocasión de la colocación del bono en el mercado financiero internacional. Foto Archivo.

Los pagos de intereses se iniciaron en 2018 y, desde 2023, se sumaban los segmentos de capital. En 2020, en el marco de la pandemia, Río Negro no afrontó sus obligaciones y, luego, renegoció con sus acreedores. Hasta entonces había abonado cuatro cupones de intereses, durante dos años, por unos US$ 47 millones.

El detalle gubernamental difundido de la evolución del «stock de la deuda» (solo capital), concentrado en el periodo de diciembre del 2023 y septiembre del 2026.

En 2021, la Provincia firmó un nuevo esquema de cancelación, que extendió los plazos y agregó al stock de deuda aquellas obligaciones que no habían sido cumplidas. Ese año se retomaron los pagos, con un monto inicial de US$ 320 millones, sin intereses, y las cuotas de capital a partir de 2024.

Así, entre 2021 y 2026, bajo el nuevo esquema, Río Negro abonó once cupones por US$ 304 millones y ahora restan tres, por US$ 114 millones.

Por ambos acuerdos con los acreedores, Hacienda afrontó 15 vencimientos por US$ 351 millones y, al completar los tres pendientes, los desembolsos superarán los US$ 465 millones. Con ese total, Río Negro canceló más del 75% de las obligaciones vinculadas con ese bono provincial.