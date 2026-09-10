Inician sumario disciplinario a una fiscal de Roca por tener cientos de armas secuestradas en su oficina

La sesión del Consejo de la Magistratura de este miércoles en Roca.

Meses atrás la desaparición de armas que estaban secuestradas en la Ciudad Judicial de Roca abrió una revisión más amplia sobre cómo se guardaban y administraban esos elementos en el seno del Poder Judicial. Por esta investigación el Consejo de la Magistratura decidió este miércoles iniciar un sumario a la fiscal Julieta Villa, titular de la Fiscalía 5.

El Consejo de la Magistratura consideró que existían elementos suficientes para avanzar con el proceso disciplinario por el manejo de armas y otros secuestros que permanecían bajo responsabilidad de la fiscalía.

El origen de las investigaciones

El caso se desprendió de la investigación iniciada después de que se conociera la desaparición de armas que estaban bajo custodia judicial. En ese contexto también se detectó que cinco armas de fuego y una tumbera vinculadas con causas de la Fiscalía 3 no podían ser localizadas. La situación llevó a la Auditoría Judicial General a revisar qué ocurría con los secuestros en las distintas fiscalías de Roca.

Causa penal en paralelo por la desaparición de 102 armas

En paralelo avanza una causa penal por la desaparición de 102 armas que estaban depositadas en la Oficina Judicial de Roca. La investigación está a cargo del fiscal de Cipolletti Santiago Márquez Gauna.

Parte de esas armas ya fueron recuperadas durante procedimientos policiales, lo que permitió reconstruir el recorrido de algunos de los elementos que habían desaparecido de las dependencias judiciales. La causa penal tiene personas imputadas y ya se realizaron audiencias, aunque las actuaciones se mantienen bajo reserva.

La revisión administrativa derivada de ese caso puso también la atención sobre la Fiscalía 5, a cargo de Villa. Allí la Auditoría detectó una importante acumulación de armas y otros elementos correspondientes a causas penales y cuestionó la forma en que habían sido administrados.

El relevamiento contabilizó más de 290 secuestros relacionados con armas, municiones, vainas y proyectiles, entre ellos 180 armas de fuego. La Auditoría señaló que la cantidad era superior incluso a los elementos de esas características almacenados en las oficinas de secuestros de las restantes circunscripciones judiciales.

También se determinó que existían instrucciones para que esos elementos no permanecieran acumulados en las fiscalías y fueran derivados a los lugares establecidos para su resguardo, decomiso o destrucción. El informe cuestionó además la falta de respuesta a requerimientos para definir el destino de distintos secuestros.

Con esos antecedentes, la Auditoría entendió que podía existir una responsabilidad funcional de Villa y remitió las actuaciones al Consejo de la Magistratura. El organismo analizó el expediente y resolvió que el caso debía avanzar a la instancia de investigación de un sumariante, que estará a cargo del abogado Mariano Baraldi.

La decisión no significa que la fiscal Villa haya sido considerada responsable. A partir de ahora se abrirá la etapa en la que deberá formularse una acusación y posteriormente realizarse el juicio oral y público, donde Villa podrá ejercer su defensa y ofrecer pruebas.

Al finalizar el proceso, el Consejo de la Magistratura podrá absolverla o, si considera acreditada una falta, aplicar las sanciones previstas por la ley, que van desde la suspensión hasta la destitución.