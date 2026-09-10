Rolando Figueroa avanza con la licitación de dos obras eléctricas para ampliar la red provincial

Remarcó que contar con menores costos energéticos permitiría mejorar la competitividad de la provincia y favorecer la radicación de nuevas empresas. Foto: Emiliano Ortiz.

El gobernador Rolando Figueroa anticipó que próximamente se licitarán el proyecto «Alivilla», que conectará Alicurá con Villa La Angostura, y el cierre del «Anillo Norte», que buscará interconectar Las Lajas y Chos Malal.

Las obras forman parte de un plan de expansión de la infraestructura energética que busca acompañar el crecimiento de Neuquén y reducir los costos operativos del ente provincial.

«Estamos a punto de licitar la línea eléctrica desde Alicura hasta Villa La Angostura. También estamos próximos a licitar la línea eléctrica del cierre del Anillo Norte desde las Lajas hasta Chos Malal. Son todas obras históricas», aseguró Figueroa.

Desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) señalaron que se está trabajando en la elaboración de los pliegos para ambos proyectos y que la primera licitación será la del Anillo Norte.

«Tenemos que enfocarnos en tener la energía más barata».

Durante una apertura de sobres por una licitación este miércoles en Casa de Gobierno, el gobernador planteó la necesidad de «visualizar una nueva etapa para el EPEN«, y sostuvo que «tenemos que enfocarnos en tener la energía más barata».

Remarcó que contar con menores costos energéticos permitiría mejorar la competitividad de la provincia y favorecer la radicación de nuevas empresas.

«Una vez que cumplimentemos todas las obras de infraestructura en la provincia, ya tenemos que ir viendo la ecuación de qué manera nosotros podemos dotar de energía a toda la provincia y al crecimiento que va a tener de una energía más barata«, afirmó.

En esa línea, el presidente del EPEN, Mario Moya, sostuvo que eso «apunta a ver cuáles son los costos operativos que tenemos, cuáles son las condiciones del mercado que nos va a permitir reducir los costos de las tarifas«.

Contó que actualmente el abastecimiento de Villa La Angostura requiere un esquema de generación con altos costos operativos: alrededor del 60% se realiza con gas natural y el 40% restante con combustible líquido, principalmente diésel.

«La obra que el gobernador anunció hace referencia a eso, a interconectar a Villa La Angostura y dejar de tener ese costo que está asociado«, precisó.

Detalló también que en Villa Traful se está reemplazando la generación a diésel por generación con GLP. «Eso también tiene una reducción del 30% en costos operativos«, remarcó.

Gas seco para generar energía eléctrica

Figueroa también destacó que se debe aprovechar la disponibilidad de gas de Vaca Muerta para desarrollar generación eléctrica en distintos puntos de la provincia.

“Tenemos abundancia de gas, tenemos abundancia de gas seco. Ese gas seco tiene que generar energía eléctrica en distintos lugares de la provincia”, afirmó.

Además, planteó: «Nosotros debemos llegar al sur con el gas de Vaca Muerta. Y ahí es una nueva etapa en la cual nosotros debemos trabajar».