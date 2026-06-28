La Patagonia expande su red de invernaderos y apuesta a la hidroponía para producir verduras todo el año

Las hortalizas producidas en los invernaderos se comercializan a través de ferias locales y canales de distribución comunitaria. Foto: gentileza.

La producción de verduras frescas en zonas donde el clima históricamente limitó el desarrollo hortícola continúa creciendo en Río Negro. De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Agricultura provincial, la red de Invernaderos Km0 cuenta actualmente con 14 unidades productivas distribuidas en distintas localidades, mientras avanza una nueva etapa orientada a la incorporación de tecnología hidropónica para aumentar los rendimientos y optimizar el uso de los recursos.

La iniciativa nació con el objetivo de fortalecer el abastecimiento local de alimentos frescos, reducir la dependencia de productos provenientes de otras provincias y generar oportunidades productivas en localidades alejadas de los principales cinturones hortícolas del país.

Actualmente, los invernaderos producen lechuga, tomate, morrón y una amplia variedad de verduras de estación que llegan a las familias mediante ferias, comercialización directa y distintos canales comunitarios. Según datos oficiales, la producción tiene capacidad para abastecer regularmente a entre 600 y 700 familias, lo que equivale a unas 2.400 o 2.800 personas.

Producción local en regiones con condiciones extremas

Uno de los aspectos más destacados del programa es su adaptación a territorios donde las bajas temperaturas, el viento y las heladas suelen representar una limitante para la horticultura tradicional.

La mayoría de las estructuras tiene una superficie de 750 metros cuadrados, distribuidos en módulos de 15 por 50 metros. Sin embargo, también existen diseños adaptados a las condiciones de cada localidad, como el invernadero de 6 por 10 metros instalado en Maquinchao o los dos módulos de 8 por 40 metros que funcionan en Comallo.

Gracias a estas instalaciones es posible sostener la producción durante gran parte del año, mejorando la disponibilidad de verduras frescas en localidades que históricamente dependieron de mercadería transportada desde largas distancias.

Los números detrás de la producción de invernaderos en la Patagonia

La lechuga constituye uno de los cultivos principales de la red. Con dos ciclos productivos anuales y una densidad de 15 plantas por metro cuadrado, cada unidad puede generar alrededor de 6.000 plantas por año. En conjunto, los invernaderos producen unas 50.000 plantas anuales.

El tomate también ocupa un lugar central dentro del esquema productivo. Cada establecimiento destina aproximadamente 300 metros cuadrados a este cultivo y alcanza rendimientos cercanos a los 10 kilos por metro cuadrado.

La expansión de los invernaderos y la incorporación de hidroponía marcan una nueva etapa para la producción hortícola en la Patagonia. Foto: gentileza.

Solo los nueve invernaderos de la Región Sur tienen potencial para superar los 27.000 kilos anuales.

En el caso del morrón, los rendimientos rondan los cuatro kilos por metro cuadrado. Considerando la superficie destinada a este cultivo en toda la red, la producción estimada supera los 36.000 kilos por año.

A estos volúmenes se suman otras especies como rúcula, acelga, apio, zanahoria, remolacha, perejil, rábano y achicoria, que permiten diversificar la oferta y acompañar las distintas temporadas de producción.

El próximo paso en Río Negro: producir con hidroponía

Tras consolidar la red de invernaderos convencionales, el Gobierno provincial comenzó una nueva etapa centrada en la incorporación de tecnología para aumentar la eficiencia productiva.

Uno de los proyectos más avanzados se desarrolla en Sierra Grande, donde se construye un nuevo invernadero comercial destinado íntegramente a la producción hidropónica. Según informaron, este sistema permite cultivar sin suelo, utilizando soluciones nutritivas que aportan de manera controlada los elementos necesarios para el desarrollo de las plantas.

La hidroponía presenta ventajas importantes en términos de aprovechamiento del agua, control sanitario y productividad por superficie, aspectos especialmente valorados en regiones donde los recursos son limitados.

La expansión tecnológica también llegará a la zona andina. Para la próxima primavera está prevista la puesta en marcha de un invernadero en Bariloche que trabajará con tecnología hidropónica NFT, un sistema que utiliza una fina película de solución nutritiva en circulación permanente para alimentar las raíces.

La incorporación de estas herramientas busca aumentar los rendimientos y garantizar una producción más estable durante todo el año.

Capacitar para multiplicar el modelo en la Patagonia

Además de ampliar la infraestructura productiva, la provincia proyecta una nueva etapa enfocada en la transferencia de conocimientos al sector privado.

El secretario de Agricultura de Río Negro, Lucio Reinoso, explicó que el objetivo es que la experiencia acumulada por el programa pueda ser replicada por productores particulares en distintas regiones de la provincia.

La producción de tomate es uno de los pilares de la red, con rendimientos que permiten abastecer a numerosas localidades rionegrinas. Foto: gentileza.

«Actualmente estamos consolidando un sistema de producción y abastecimiento que nos permite acercar hortalizas frescas a un número creciente de familias e instituciones públicas y comunitarias, fortaleciendo la seguridad alimentaria y el desarrollo local. Nuestro próximo gran desafío, y la etapa que ya estamos iniciando, es capacitar a más personas para que puedan replicar esta iniciativa de forma privada», señaló.

El funcionario agregó que la incorporación de nuevas tecnologías permitirá incrementar significativamente los rendimientos por metro cuadrado y mejorar la rentabilidad de los emprendimientos hortícolas.