Logró 1.000 kilos de carne por hectárea a pasto y cuenta su secreto: «En ganadería nadie lo hace»

El productor agropecuario Tiburcio Imaz repasa los sorprendentes resultados que obtuvo cuando hacía recría a capitalización. Hoy encara una nueva etapa, con rodeo propio, ciclo completo y, por supuesto, rendimientos altísimos.

PREGUNTA: ¿Qué rendimiento cárnico están logrando?

RESPUESTA: Llegué a producir 1.000kg/ha con hacienda capitalizada y solamente en recría. Hoy trabajo con mis propios animales, con ciclo completo, y mi idea es llegar a producir 800kg/ha, 100.000 kilos de carne en total. El campo tiene 140 hectáreas, y llegar a ese objetivo implica tener 350 vacas madres, destetar entre 310 y 320, y todo eso engordar a pasto y otros cultivos que se comen en pie con granos, como sorgo y maíz, sin picar. Hoy tenemos 700 animales, cinco animales por hectárea, y el rinde es de 600kg/ha, neto.

P: ¿Cómo llegó a producir 1.000 kg/ha?

R: Se da por entendido que el pasto está o se hace. Y, en realidad, ni está ni se hace. En Argentina, se le viene sacando el jugo a la tierra desde hace 200 años, y todos los nutrientes que tuvo el campo se fueron agotando de a poco. Por eso se ha empezado a fertilizar. En un momento se hablaba de fertilizar solo para el cultivo, y ahora se está hablando de fertilizar de más para ir recomponiendo el suelo original Mucha gente no sabe el volumen de pasto que se puede producir haciendo las cosas bien. En agricultura, se hacen análisis de suelo para determinar cuánto fertilizante se le va a poner a la planta, el nitrógeno que precisa. Eso en ganadería no existe y terminan poniéndole al pasto lo menos posible. Entonces, el volumen es muy poco, muy inferior a lo que se podría lograr poniéndole lo que el pasto precisa. Eso es lo que yo trato de hacer.

P: ¿Cuánto fertilizante usa?

R: Esta zona tiene entre cinco y seis partes de fósforo por millón. A una pastura que va a durar cinco años, o cuatro años y medio, le pongo 300 kilos de fósforo. Después es clave el manejo. Si produjimos cierto volumen de materia seca, y después abrimos la tranquera y les echamos las vacas a lo loco, el animal deja más de la mitad de ese pasto, lo desperdicia. Lo que se llama cosecha del pasto es algo que tampoco se hace en ganadería. En una pastura, debés tener una estructura de alambre y palo, para darle al animal lo que precisa y no más. Pero que coma todo lo que le ponés. Yo hago cuatro cambios de parcela diarios, y el aprovechamiento del pasto es de entre el 80% y el 100%. Esto no lo hace nadie. Este sistema es de un francés, del año 60, no estoy inventando nada, solo implemento lo que se hizo en algún momento y se dejó de hacer.

P: Su campo tiene 140 hectáreas. ¿Este sistema es escalable?

R: Claro, esto vendría a ser un módulo. Una persona te puede manejar 150 hectáreas sin ningún problema. Si vos tenés 300 hectáreas, necesitarías dos personas más un tercero para que cubra los francos, y así para arriba. Es cierto que cuesta conseguir gente para el campo, pero hay que buscarla. El 80% del tiempo estoy solo y por ahí el fin de semana me reemplaza alguien. O, por ejemplo, los rollos los hago yo, entonces necesito que alguien me venga a hacer los cambios de parcela.

P: ¿Qué rindes de alfalfa están logrando en su campo?

R: Sacamos entre 15 y 20 mil kilos de materia seca por hectárea neta. Eso se puede lograr en muchos lugares, no solamente acá. Cualquiera que haga las cosas bien, con planificación, con potreros limpios de maleza, con buena fertilización, lo puede hacer. A la noche se le baja la vela al rodeo, entonces toda la bosta queda en la parcela, lo que aumenta la cantidad de materia orgánica, de fósforo, de nitrógeno. Yo no uso más urea, porque tengo una estiercolera gratis dentro del campo.

P: ¿Es posible replicar este sistema en los valles del río Negro?

R: Sí, con riego es más seguro que acá todavía. En el Valle Medio y en Valle Inferior se puede hacer perfectamente. Acá tengo de 750 a 800 milímetros anuales, con períodos de seca y otros donde se te llena todo de agua, lo que te desacomoda el circo. En el país hay muchísimas zonas donde se puede hacer esto, y los valles del río Negro son espectaculares, porque tenés la seguridad del agua.

P: ¿Cómo maneja el empaste de los animales?

R: Es el cuco de la alfalfa. Para el empaste uso carminativo, que se aplica en las parcelas donde va a entrar la hacienda. Como son parcelas chicas, con una mochila te lleva entre cinco y quince minutos.

La dosis es por animal, y para un 40×20 necesitarías unos seis litros de agua, más el carminativo. A la tardecita, aplico en la primera parcela donde van a entrar a la mañana las vacas. Y, si no alcanza con eso, fumigo la tercera. O sea, la primera y la tercera, con la misma dosis, o un poco menos en la tercera. Pero hay que hacer la estructura de alambre y palo, te simplifica el manejo. Esto es una rutina de lunes a lunes, tiene que ser lo más simple y sencilla posible, porque si no, te hartás.

PERFIL

Tiburcio Imaz

Es el autor del libro “Pastoreo Racional Imaz – Ganadería de Autor”. Brinda capacitaciones en las que comparte los ejes de su sistema de alta producción en cría, recría e invernada pastoril. Organiza jornadas teórico-prácticas en su establecimiento llamado “La Posta”.